TBWA HAKUHODO、ADFEST 2026にて８賞を受賞

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、2026年3月20～21日にタイ・パタヤで開催されたアジア最大級のクリエイティブ祭「ADFEST 2026（アジア太平洋広告祭）」において、4つの銀賞を含む計８つの賞を受賞しました。

ADFESTは1998年に創設された、アジア太平洋地域を代表する国際的なクリエイティブ・フェスティバルです。広告、マーケティング、デジタル、プロダクションなど、幅広い分野における優れたクリエイティブを称える、世界的に権威のあるアワードとして知られています。今年度は『Human+』をテーマに、テクノロジーがいかに人間の創造性を拡張し、新たな価値を生み出せるかが問われる中、当社は複数のカテゴリーにおいてその卓越したアイデアと実行力が高く評価されました。

ENTERTAINMENT、PR、DESIGNの3つの異なる部門で計3つの銀賞を獲得した「CHEER SIGNS（日本語：サインエール）」は、デフリンピック100周年という節目に合わせ、音のない世界で戦うアスリートのために開発された“目でみる”新しい応援スタイルです。ろう者を中心としたメンバーや現役のデフアスリートと共創し、拍手や声援といったこれまで音に頼ってきた応援の常識を変え、誰もが視覚的に想いを届けることを可能にしました。今回のADFESTでの多部門にわたる受賞は、ろう者の身体感覚に基づいた新しい文化を創造し、ダイバーシティ＆インクルージョンを実社会に実装した点が高く評価されました。

医療分野からは、iPhoneを活用した眼科診療用医療機器「Smart Eye Camera」が、DESIGN部門およびSUSTAINABLE部門で銅賞を受賞。テクノロジーとデザインを掛け合わせて医療の在り方を革新し、世界の失明率低減に挑む社会的インパクトが改めて認められました。 また、OUTDOOR部門では「THE SYNC AD」が銀賞、FILM CRAFT部門では「SOUNDS HUMAN」が銅賞を受賞。大胆なメディア活用から緻密なクラフトワークまで、当社のクリエイティビティが多岐にわたる領域で高い水準にあることを証明しました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：CHEER SIGNS】

広告主：東京都

■ Silver Lotus（銀賞）

ENTERTAINMENT LOTUS / Diversity & Inclusion in Entertainment

PR LOTUS / Breakthrough in PR

DESIGN LOTUS / Inclusive Design

■ Bronze Lotus（銅賞）

ENTERTAINMENT LOTUS / Breakthrough in Sports

【受賞作品：Smart Eye Camera】

広告主：OUI Inc.

■ Bronze Lotus（銅賞）

DESIGN LOTUS / Product Design: Innovative Design

SUSTAINABLE LOTUS / Health & Well-Being

【受賞作品：THE SYNC AD】

広告主：サントリーホールディングス

■ Silver Lotus（銀賞）

OUTDOOR LOTUS / Breakthrough in Outdoor

【受賞作品：Sounds Human】

広告主：日本フィルハーモニー交響楽団

️■ Bronze Lotus（銅賞）

FILM CRAFT LOTUS / Breakthrough in Production

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp