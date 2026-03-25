Finatextの保険ビジネスプラットフォーム「Inspire」を活用し、日新火災が「ドコモの火災保険」を販売開始

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「当社」）は、当社の保険ビジネスプラットフォーム「Inspire（インスパイア）」を活用し、日新火災海上保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：織山 晋、以下「日新火災」）が「ドコモの火災保険（正式名称：すまいの保険）」の販売を開始したことをお知らせします。

日新火災が提供する「ドコモの火災保険」は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下「NTTドコモ」）が発行する共通ID「dアカウント(R)」による認証に対応した個人が所有する住宅向けの火災保険です。「dアカウント」に登録された基本情報があらかじめ入力された状態で申し込めるため、お客様の入力の手間を減らし、入力ミスによる情報不備を防ぎます。また、NTTドコモの決済サービス「d払い(R)」に対応しています※1。

当社が提供する「Inspire」は、保険商品の見積もりや申し込みといった保険業務に必要な機能をワンストップで提供するビジネスプラットフォームです。日新火災は「Inspire」の基幹システムの一部を2024年から利用しており、これまでも組込型の賃貸家財総合保険や火災保険が同システムを使って提供され、2025年3月には「ドコモの賃貸火災保険（正式名称：賃貸家財総合保険）」をリリースしています。高い柔軟性と拡張性を有する独自の商品・契約管理データベースにより、今回の「ドコモの火災保険」は約10ヶ月という短期間で開発することができました。



当社は今後も「Inspire」の提供を通じて、日新火災のデジタル保険への取り組みを支援してまいります。

【参考リンク】- 「ドコモの火災保険」の提供を開始（日新火災海上保険株式会社 プレスリリース）(https://www.nisshinfire.co.jp/news_release/pdf/news260325.pdf)- 保険ビジネスプラットフォーム「Inspire」(https://finatext.com/domain/insurtech/inspire/)

※1 「d払い」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、金融インフラストラクチャ事業においては、保険ビジネスプラットフォーム「Inspire（インスパイア）」とクレジットビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、金融DXに取り組む事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。



会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/fn