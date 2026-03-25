神奈川県横浜市中区で開催の「なかNAKA 環×共フェス」にて、　海ノ民話アニメーション「赤い靴」を上映しました

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一般社団法人日本昔ばなし協会が推進する「海ノ民話のまちプロジェクト」は、神奈川県横浜市中区と連携し、3月20日（金）に横浜公園で開催された「なかNAKA 環×共フェス」にて、同市の海ノ民話アニメーション「赤い靴」を上映いたしました。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として実施されています。

＜赤い靴＞

神奈川県横浜市中区の海ノ民話アニメーション「赤い靴」や横浜市中区にまつわる情報はこちらからご覧いただけます。

▶https://uminominwa.jp/animation/100/

＜当日レポート＞

「GREEN×EXPO 2027」開催1年前を記念した本イベントでは、「環境共生」「多文化」「グルメ」をテーマに多彩な体験ブースが設けられ、会場は多くの人々で賑わいました。そのなかで本アニメーションは「中区多文化共生推進アクションプラン」の紹介ブースにおいて、横浜開港期の歴史や文化を伝える施策の一環として活用。中区制100周年を目前に、アニメーションを通じて次世代へ海と歴史の繋がりを伝えるとともに、多文化共生への理解を深める一助となりました。

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter） https://twitter.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/