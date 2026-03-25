【エムズ】導入事例：街に溶け込む「キャプション by Hyatt 兜町 東京」のユニフォーム

株式会社エムズ

株式会社エムズ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長兼社長：徳間 壽美子）は、2025年10月にオープンした「キャプション by Hyatt 兜町 東京」(総支配人:山田 政和) のユニフォームデザイン・製作を担当いたしました。日本橋・兜町という街の魅力をユニフォームというかたちで引き出し、「これまでにないワクワク感」を感じていただける、新しいスタイルのホテルユニフォーム事例をご紹介いたします。

街を表現し、着る人を尊重したユニフォームを

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」は、金融の歴史と新しいカルチャーが溶け合う東京日本橋・兜町に位置する、“人と人、人と街をつなぐ”セレクトサービスホテルです。

「キャプション」と冠するハイアットホテルは、ホテルごとに独自性があり、それぞれの街らしさやその土地の空気感を大切にされています。本ユニフォームの制作は、ホテルの世界観に合わせ、堅苦しさを抑えつつ、スタッフの人間味やあたたかさが伝わるようなスタイルをゼロから作り上げました。

短期納品を叶えてくれた、理想をカスタマイズできる既製アイテム

制作において最も大きな課題だったのは納期でした。依頼から納品まで半年もないタイトなスケジュールだったため、この課題に対しては、エムズがカタログ展開し、在庫を備えている既製アイテムを活用することで解消することとなりました。これらは新たにデザインや縫製を行う必要が無いため、短納期での対応が可能でした。

エムズと「niko and ...」がコラボした、ボーダーTシャツ

スタッフユニフォームには、エムズと「niko and ...」のコラボアイテムや、2026年に販売予定のエムズと「UNIVERSAL OVERALL」のコラボアイテムを先行導入いたしました。

完成したユニフォームは、カジュアルさと上品さを兼ね備えた仕上がりに。ボーダーTシャツなど、スタッフからも「着やすい」「スタイリングが楽しめる」と好評で、実用性とデザイン性の両立を実現しました。

今後の採用活動にも好影響を期待

ユニフォームのデザインが、就業先選びの重要な要素となる今、人気ブランドとのコラボによる本ユニフォームは、他ホテルとの差別化や人材確保にもつながると期待しています。

本プロジェクトを通じて、ユニフォームがブランド価値や採用力、さらにはスタッフのモチベーション向上にもつながる重要な要素であることを改めて確認できました。今後もお客様と同じ目線でブランドの未来を考え、価値あるユニフォームづくりに取り組んでまいります。

「お客様の声」全文、全スタイリングはエムズのホームページで公開しております。

https://www.ms-uni.com/index.html（お客様の声ページをご覧ください）

■キャプション by Hyatt 兜町 東京 について

「キャプション by Hyatt 兜町 東京」

キャプション by Hyatt 兜町 東京は、金融街としての歴史と新しいカルチャーがとけあう東京・日本橋兜町に位置する、“人と人、人と街をつなぐ”セレクトサービスホテル です。東京メトロ茅場町駅徒歩1分、日本橋駅徒歩2分、東京駅からも程近い便利なロケーション。渋谷や表参道、銀座など人気のショッピングエリアや、成田・羽田両空港へのアクセスもスムーズです。

全195室の客室は、機能性と遊び心を兼ね備え、アートを通じて兜町の魅力を表現。旅人とローカルが自然に交わる“まちのリビングルーム”のような存在を目指し、ホテルの中心には誰もが気軽に立ち寄れるソーシャルハブ「Talk Shop（トークショップ）」を設けています。バーガーやクラフトビールを片手に、定期的に開催されるイベントに参加したり、偶然の出会いを楽しんだり。日本橋兜町という街の魅力を、あなたらしいスタイルで体感してみてください。

＜公式サイト＞ https://www.captionbyhyattkabutochotokyo.jp

■ UNIVERSAL OVERALL について

1924年に創業したアメリカ・シカゴのワークウェアブランド。1世紀以上に渡り、ハードでリーズナブルなアイテムを拘って追求し続けており、現在でも数少ないリアルワークウエアとして多くのワーカーたちに支持されている。定番のコットン100%のワークパンツやカバーオール、ショップコートは、古き良きアメリカのワークウェアを愛好する日本のファンたちからもロングセラーアイテムとして支持されている。

＜公式ブランドサイト＞ https://universaloverall.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/universaloverall_jp/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国147店舗展開(2026年1月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社エムズについて

株式会社エムズは、サービスユニフォームの分野で新しい価値を提供し、環境にも配慮した製品を作り出している企業です。デザイン性と機能性を兼ね備えたユニフォームは、常にトレンドを意識し、業界をリードしています。「次の笑顔へ、つないでいく。」という理念のもと、より良い社会づくりに貢献し、企業や施設から信頼される製品を提供しています。

【会社概要】

社名 ：株式会社エムズ

代表取締役会長兼社長 ：徳間 壽美子

本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル9F

ホームページ ：https://www.ms-uni.com

TEL ：045-476-3500

設立 ：1989年1月

資本金 ：6,000万円

従業員数 ：正社員93名 パート82名(2024年6月現在)

事業内容 ：ユニフォーム企画デザイン及び製造・販売／カタログによる既製ユニフォームのコーディネート販売／ユニフォームレンタル／飲食店の運営

＜本件に関する問い合わせ先＞

株式会社エムズ 広報チーム

担当：林

TEL：045-476-3500 ／ メールアドレス：mspress@ms-uni.com