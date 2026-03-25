【アーカイブ配信開始のお知らせ】「2026年版LLMO対策の最前線--AIに選ばれるためのコンテンツ戦略を考える」バクヤスAI 記事代行

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、2026年3月19日（木）に開催された、株式会社グランネット、株式会社EXIDEAとの3社共催ウェビナー「2026年版LLMO対策の最前線--AIに選ばれるためのコンテンツ戦略を考える」のアーカイブ配信を開始いたしました。

アーカイブ配信の視聴申し込みはこちら(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260319/?referral=techsuite&utm_source=techsuite&utm_campaign=webinar0319#contact)

開催背景

2026年、コンテンツマーケティングは大きな転換点を迎えています。ChatGPTやPerplexityといったAI検索の普及により、ユーザーの情報探索の起点はGoogleだけに留まらなくなりました。「検索エンジンに評価される」だけでは届かない読者が確実に増えています。

もはや、従来のSEOの延長線上でコンテンツを最適化する時代は終わりました。今求められるのは、LLM（大規模言語モデル）に参照・引用される--つまり「AIに選ばれるコンテンツ」を設計する視点（LLMO：Large Language Model Optimization）です。

本ウェビナーでは、AI検索・SEO・コンテンツ設計の各領域をリードする3社が集結し、「AI検索時代の検索行動変化」「LLMが評価するコンテンツの条件」「LLMO対応の実践法」の3つの視点から、最新の対策を徹底解説いたします。

登壇者情報

本ウェビナーでは、以下の3つのセッションを通じて、2026年における最新のコンテンツ戦略を紐解きます。

・AI検索・検索行動の変化とSEO戦略の再設計（株式会社グランネット）

・AI記事は検索上位をとれない？ ～PV数10倍を実現するAI時代のコンテンツ戦略～（TechSuite株式会社）

・LLMO分析--LLMはどのコンテンツを評価するのか（株式会社EXIDEA）

登壇者プロフィール

株式会社グランネット マーケティング部 部長 安田 一平

大学卒業後マーケティングの事業会社に経営層（COO）として参画。月間100万PV、利益1億円以上の複数メディアを運営。その後、起業／事業売却を経験。グランネットではCSOとして自社マーケティング／自社採用／採用支援の責任者を務める。



TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経て当社に参画。生成AI活用型SEO記事代行事業を立ち上げ、同カテゴリ内で市場シェアNo.1(※)を獲得。30,000記事超のAIライティング実績と、立ち上げ1年で月商1億規模のメディアグロース経験を有し、現在はAIアプリ開発からSEO運用のシステム化まで幅広く手掛ける。

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

株式会社EXIDEA プロダクト開発部 執行役員 梶野 尊弘

学生時代にAI・自然言語処理（NLP）の研究に従事し、機械学習の基礎や大規模システムの開発運用に携わる。Webアプリ、スマホアプリ、性能改善、データ分析基盤、クラウドインフラまで多岐にわたる技術領域をリードし、現在はCTO兼POとして、プロダクトを通したマーケティング業務の効率化やコンテンツマーケティングの支援を行っています。

イベント開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/111_1_5f8fcdae7ad22a0914e763c72b67c473.jpg?v=202603251151 ]

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1（※）の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

※調査方法：「フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研」にて生成AIを活用したSEO記事制作代行サービスでNo.1を獲得

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/