まもなく開幕！ MLB2026シーズンの放送について 今シーズンも200試合以上をお届けします

NHK | 日本放送協会

いよいよMLB2026シーズンが開幕！

大谷翔平選手・山本由伸投手・佐々木朗希投手が所属する2025ワールドシリーズ覇者ドジャースの開幕3連戦をNHKでは第1戦と第3戦をNHK BSで、第2戦を総合テレビとBSP4Kで完全生中継。また今シーズンからMLBデビューとなる村上宗隆選手が所属するホワイトソックス、岡本和真選手が所属するブルージェイズの開幕戦もNHK BSで生放送。ドジャース戦は斎藤隆さん、長谷川滋利さん。ホワイトソックス、ブルージェイズ戦は伊東勤さんが解説を担当。現地の最新情報と熱気をたっぷりとお伝えします。

開幕戦放送予定

MLB2026 「ダイヤモンドバックス」対「ドジャース」

＜NHK BS＞ 3月27日(金)午前9時～

＜総合テレビ・BSP4K 同時放送＞ 3月28日(土)午前10時40分～

＜NHK BS＞ 3月29日(日)午前10時～

※総合テレビで中継する28日(土)第2戦は、NHK ONEで同時・見逃し配信予定→WEBサイトはこちら(https://www.nhk.jp/g/ts/5Z1243GRLV/)

MLB2026 「ホワイトソックス」対「ブルワーズ」

＜NHK BS＞ 3月27日(金)午前3時～

MLB2026 「アスレティックス」対「ブルージェイズ」

＜NHK BS＞ 3月28日(土)午前8時～

＜NHK BS＞ 3月29日(日)午前4時～

2026シーズンも白熱の試合をたっぷりお届けします

2026年のMLBは、ホワイトソックスに村上宗隆選手、ブルージェイズに岡本和真選手、アストロズに今井達也投手が新たに加わり、15名の日本選手がプレーします。今シーズンも、大谷翔平選手や山本由伸投手らのドジャースの試合を中心に連日お伝えしますが、日本選手が所属する他のチームの試合も含めて、1日2試合放送することも計画しています。

レギュラーシーズンで160試合以上、ポストシーズンなどを含めると、昨シーズン並みか、それを超える200試合以上の中継を予定しています。「MLBはNHKで！」ぜひご期待ください。

衛星契約の手続きについて

「地上契約」から「衛星契約」への変更手続きなど、受信料に関する各種お手続きは「ＮＨＫ受信料の窓口(https://www.nhk-cs.jp/)」からお願いいたします。