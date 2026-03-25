DOOGEE Anywise W1 Lite 限定8,900円【楽天市場で発売開始】 1万円切り防水スマートウォッチが178種運動モード＆Bluetooth通話対応で登場

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高機能スマートウォッチ「Anywise W1 Lite」の販売を開始しました。発売を記念して、通常価格よりお求めやすい8,900円（税込）での特別提供を実施します。1万円以下でありながら、ハイエンドモデルに匹敵するスペックを備えた本製品は、コストパフォーマンスを重視するユーザーに最適な一台です。

DOOGEE Anywise W1 Liteイメージ図

1万円以下スマートウォッチの新定番

Anywise W1 Liteは、1万円以下スマートウォッチ市場において、機能性とデザイン性を高次元で両立したモデルです。1.43インチのAMOLEDディスプレイは466×466の高解像度を実現し、On-cellタッチパネルによる滑らかな操作感を提供。画面占有率は87%に達し、コンパクトなボディながらも視認性の高い表示が可能です。

高精度な生体センシングと豊富な運動モード

本製品は、VP60A4心拍センサーとVC9213を搭載し、ストレスチェック、呼吸トレーニングに対応。14.5段階の深部皮膚モニタリングにより、より正確な血中酸素測定を実現しています。CYWEEアルゴリズムを採用し、178種類の運動モードに対応。ウォーキング、ランニング、サイクリング、ローイングマシン、エリプティカル、水泳などの自動運動認識機能も備えており、スイミング効率SWOLF検出にも対応しています。

音声通話と便利な日常機能

Bluetooth 5.3対応により、スマートウォッチからの着信応答や発信が可能です。通話履歴の確認やよく使う連絡先の設定も手軽に行えます。メッセージ通知機能では、SMSをはじめ、LINE、WhatsApp、Facebook、X（旧Twitter）、Instagram、Skype、Kakao Talkなどの主要アプリに対応。日常のコミュニケーションを手元でスムーズに管理できます。

充実したアウトドア機能と耐久性

0.5WのLED手電灯を搭載しており、夜間の外出やアウトドアシーンでも安心。本体は5ATMの防水性能を備え、生活防水はもちろん、雨の中や軽い水周りでの使用にも対応します。構造には亜鉛合金、アルミニウム合金、ステンレススチールバックカバーを採用し、高強度かつ高級感のある仕上がりです。シリコンまたは編み込みの22mm幅ベルトから選択可能で、装着感にもこだわっています。

バッテリー性能と充電

550mAhの大容量バッテリーを内蔵し、長時間の使用が可能です。充電はマグネット式に対応しており、着脱も簡単です。

主な機能一覧

ストレス・呼吸トレーニング

178種の運動モード、自動運動認識、SWOLF対応

Bluetooth通話（着信・発信）

メッセージ通知（LINE、WhatsApp、SMSなど）

ローカルゲーム、目覚まし、タイマー、ストップウォッチ

リモート撮影、音楽コントロール、スマホ探索

パスワードロック、女性周期予測

音声アシスタント、SOS機能

6種類のローカル文字盤＋4種類のオンライン文字盤＋1種類のアルバム文字盤＋2種類の常時表示文字盤

Google Fit対応

言語対応

英語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、日本語、スペイン語、ルーマニア語、ポーランド語、チェコ語、ポルトガル語、イタリア語、フィリピノ語、アラビア語、ウクライナ語、中国語（簡体字）の全15言語に対応しています。

対応OS

Android 5.0以上、iOS 9.0以上

商品仕様概要

ディスプレイ：1.43インチ AMOLED、466×466、On-cell

CPU：炬芯ATS3085S4（CYWEEアルゴリズム内蔵）

メモリ：SRAM 481KB＋4MB PSRAM、ストレージ256MB

通信：Bluetooth 5.3

センサー：STK8325加速度センサー、VP60A4センサー

バッテリー：550mAh

防水：5ATM

製品名：DOOGEE Anywise W1 Lite

楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1lite/

原価：12900

新品限定：8900円