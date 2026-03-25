【4/1開所】言語聴覚士監修の個別療育「ことばテラス」土呂駅前に誕生 - 小児 “ことばの悩み”に対応

株式会社ミチルワグループ

株式会社こぱんはうすさくらは、言語発達に不安を抱える1歳～未就学児向けに、言語聴覚士（以下、「ST」と言う）監修の個別療育「ことばテラス」第一号教室を2026年4月1日、さいたま市・土呂駅前に開所します。

記事のポイント

・4/1開所：さいたま市北区・土呂駅西口すぐ（未就学児／定員10名/日）

・社会課題：STが少なく、言語療育を受けられないケースが多い

・提供価値：ST監修プログラム＋専門職チーム、家庭で実践できる訓練方法の共有

・設計の肝：75分個別療育（感覚15分→認知・言語40分→振り返り20分）で“家庭につながる”支援

・見える化：モニタールームで保護者の方が様子を見学し、関わり方に活かせる

開設の背景：増える“ことばの不安”と、支援につながりにくい現実

未就学の子供の「ことばが出ない」「うまく伝えられない」といった悩みは、保護者の方の強い不安につながります。一方で、言語療育はSTの支援が必要であるにもかかわらず、小児STが少なく、療育センター等でも言語療育を受けにくい状況が続いています。

「ことばテラス」は、この“支援につながりにくい課題”に対し、専門性と家庭実践の両輪で支えるために設計された個別療育の教室です。

ことばテラスが提供する支援：専門性×安心×家庭実践

1）STがつくる「ことばの発達プログラム」

「感覚」「認知」「言語」へのアプローチを基礎に、STが監修したプログラムを、専門職員とチームで提供します。

2）“見て、分かって、家で続けられる”サポート

支援の振り返りの時間を設け、日常生活で実践できる療育方法をお伝えします。教室ではモニターを通して子供の様子を見学でき、家庭での関わりにも活かせます。

プログラム概要

・対象：1歳～未就学児

・個別療育：75分（時間枠あり）

・75分の内訳：

・STEP1：感覚へのアプローチ（15分）

・STEP2：認知・言語へのアプローチ（40分）

・STEP3：振り返り（20分）

・具体例：バランス活動・力を使う活動・素材に触れる活動で「ことばや認知の土台」を整え、発達段階に合わせて語彙・理解・表出を計画します。

ブランドコンセプト

キャッチコピーは「ことばは見えない世界でつくられる。」

“伝えたい気持ちをてらす／ことばの力をてらす”という考え方で、子供が安心して過ごせる心地よさと、「楽しい！やってみたい！」を引き出す環境、そして根拠ある専門性を重ね合わせて支援します。

第一号教室オーナー（神尾オーナー）コメント

第一号教室は、株式会社チャイルドサポート神尾（代表：神尾伸也（かみおしんや））による「土呂駅前教室」として、2026年4月1日に開設します。

神尾オーナーは、こぱんはうすさくらを長年運営する中で“集団療育の強み”を実感しつつ、集団では届きにくい「部分的なつまずき」への個別アプローチを求める保護者の方の声を受け、個別療育の必要性を強く感じてきたといいます。

「未就学の子供で“ことばが出ない”ケースは多く、保護者の方は強い不安を抱えています。だからこそ、個別でことばへのアプローチを行い、同時に保護者の方が納得感を持てる説明や支援を提供していく必要があると思っています。」

「ことばテラスの強みは、ST監修のプログラムを毎週受けられ、さらに20分のフィードバックを毎週受けられること。家庭でも無理のない形で続けられるように支援したいです。」

「“失敗してもいいので、まずやってみよう”。挑戦のデータを積み重ねて、全国につなげていきたい。」

施設概要

・施設名：ことばテラス土呂駅前教室

・開所日：2026年4月1日

・所在地：埼玉県さいたま市北区土呂町1丁目15-38 明治ビル2階（土呂駅西口すぐ）

・対象：1歳～未就学児

・営業日：火曜～土曜（祝日含む）

・営業時間：9:00～18:00

・送迎：なし

・URL：https://cotoba-terasu.com/#front

・TEL：048-778-7733

・担当：神尾 亜弥

・受付時間：平日9:00～18:00

取材・見学・ご相談

開所に先立ち、取材（現地撮影／オーナー・専門職コメント）および見学・相談を受け付けています。

“ことばの悩み”を、家庭と教室で一緒に支える新しい選択肢として、地域の保護者の方・支援機関の皆さまへお届けしていきます。

会社概要

会社名：株式会社こぱんはうすさくら

事業内容：障がい福祉サービスの提供 等

URL：https://copain-sakura.com/

ことばテラスURL：https://cotoba-terasu.com/

記事に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ミチルワグループ

TEL：03-3527-3837

MAIL：ir_pr@michiruwa.co.jp

問い合わせ先：経営企画・IR部

受付時間：平日9:00～18:00