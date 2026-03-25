【ローソンストア100】4月はおトクがとまらない！第1弾「いつものパンがおトク」第2弾「いつものごはんがおトク」“毎日の主食”がおトクになるキャンペーンを実施

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（590店舗／2026年2月末現在）は、2026年4月1日（水）から4月28日（火）まで、パンやごはんなど日常的に購入される主食カテゴリーを中心としたおトク企画を実施します。

物価上昇が続くなか、総務省「家計調査」では食料品支出の割合を示すエンゲル係数が上昇しており、家計における食費への関心が高まっています。こうした状況を受け、ローソンストア100は、生活者の節約ニーズに応えるべく、4月の1か月間を通じて主食カテゴリーの値頃感を強化します。

キャンペーンは前半・後半の2段構成で展開。前半は「いつものパンがおトク」として、対象パン購入時のポイント付与やクーポン配布を実施し、後半は「いつものごはんがおトク」として、おにぎり購入で使える割引クーポンや、人気商品のセット割引を導入します。日常の食卓に欠かせない“主食”にフォーカスすることで、生活者が最も実感しやすい“毎日の節約”を後押しします。

■4月はおトクがとまらない！月の前半と後半で“日常の食事”を応援

4月は新生活や生活環境の変化が多い時期であり、外食や新しい生活用品など出費が増えやすいタイミングでもあります。

ローソンストア100では、日常の食事の中でも利用頻度の高い

・パン（朝食や軽食）

・ごはん（ランチや夕食）

という2つの食シーンに着目し、月の前半と後半で異なるおトクな企画を実施します。

■【第1弾】いつものパンがおトク

朝食や軽食として購入されることの多いオリジナルパンを対象に、ボーナスポイントの付与や次回のお買い物がおトクになるクーポン配布を実施します。

■「with DONUTS」シリーズ購入でボーナスポイント付与

「with DONUTS」シリーズを1品購入ごとに、ボーナスポイントが10ポイント付与されるキャンペーンを実施します。

間食や軽食として人気の「with DONUTS」をおトクに楽しめます。

【ポイント付与期間】：2026年4月1日(水)から4月7日(火)

■人気オリジナルパン５商品を購入で、次回VL（LAWSON VALUE LINE）マークが入ったパン全品に使える30円引きクーポンがもらえる

対象のオリジナルパン5品のうち、いずれか1品を購入すると、次回のお買い物でVLマークが入ったパンに使える30円引きクーポンがレシートについてきます。「いつものパン」をよりおトクに楽しめる企画です。

VLマーク

「VL （LAWSON VALUE LINE・ローソン バリューライン）」は、ローソンストア100のプライベートブランドです。

本施策は、左記のVLマークが入ったパンに使えるクーポンがレシートについてきます。

【発券期間】：2026年4月8日(水)から4月14日(火)

【利用期間】：2026年4月8日(水)から4月21日(火)

【発券対象商品】：3種のよくばりロール、むかしのコロッケロール、牛乳入りパン 北海道産牛乳使用、ハムクロワッサン、キャベツメンチカツロール

【レシートクーポンの注意事項】：

※1会計につき割引券30枚まで発券可能です。

※スイスロール各種・タルト各種は割引対象外です。

※対象店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソンは対象外です。

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなります。

■【第2弾】いつものごはんがおトク

ランチや夕食として利用されることの多い商品を対象に、次回の食事がおトクになるクーポン配布やセット割引を実施します。

■おにぎり1個購入ごとにお弁当全品に使える50円引きクーポン

対象のおにぎりを購入すると、次回のお買い物でお弁当に使える50円引きクーポンを配布します。

日常的に利用されることの多いおにぎりとお弁当を組み合わせた、おトクな企画です。

【発券期間】：2026年4月15日(水)から4月21日(火)

【利用期間】：2026年4月15日(水)から4月28日(火)

【発券対象商品】：おにぎり全品

※複数個入りおにぎり、おかずとセットのおにぎりも対象。冷凍食品は対象外。

【レシートクーポンの注意事項】：

※1会計につき割引券30枚まで発券可能です。

※白飯・冷凍食品は割引対象外です。

※対象店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソンは対象外です。

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなります。

■ごはんとカレー同時購入で30円引き

対象のパックご飯と人気の特盛カレーシリーズを同時に購入すると、30円引きとなるセット割引を実施します。忙しい日でも手軽に食べられる食事として人気の組み合わせをおトクに楽しめます。

【対象期間】：2026年4月15日(水)から5月5日(火)

【対象のごはんいずれか1種】

・やわらかごはん 200g

・特盛ごはん 300g

＋

【対象のカレーいずれか1種】

・特盛カレー（甘口・中辛・大辛・激辛）各300g

・VL 特盛カレー（甘口・中辛・辛口・激辛）各300g

注意事項：

※店舗によって取扱商品が異なる場合がございます。

※税込価格からの値引となります。

※実施店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソンでは実施いたしません。

※対象商品についてなど詳しくは店内に掲出中のPOPをご確認ください。

※商品入れ替えのため、商品パッケージが異なる場合がございます。

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日常の食事を、少しでもおトクに。

ローソンストア100では、毎日の食事に寄り添う商品を通じて、日常の買い物の中で「ちょっとおトク」「ちょっとうれしい」と感じていただける取り組みを提案しています。

今後も、日常の食事シーンに寄り添いながら、生活を応援する商品や企画を展開してまいります。

ローソンストア100では、お得な情報をSNSで発信しています。

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※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※VL「LAWSON VALUE LINE（ローソン バリューライン）」は、ローソンストア100のプライベートブランドです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

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