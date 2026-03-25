Calumino、マクニカとAI搭載サーマルセンサーの日本展開で提携

Calumino Pty. Ltd.

高性能かつコスト効率に優れたAI解析機能を統合したサーマルセンサーソリューションを提供するCalumino（読み：カルミノ）は、今月12日に株式会社マクニカ（Macnica, Inc.）と販売代理店契約を締結したことを発表しました。本契約により、マクニカは日本市場におけるCalumino製品の正規販売代理店として活動します。

センシングインテリジェンスをシステムへ課題を抱えずに組み込むことが可能に

Caluminoのインテリジェント・サーマルセンサーは、プライバシーを保護しながら、人や環境に関する有用なインサイトを提供します。これにより設計者は、従来の画像センシング技術に伴う電力消費、コスト、データ処理の課題を抱えることなく、センシングインテリジェンスをシステムに組み込むことが可能になります。

今回の提携により、日本の産業オートメーション、スマートビルディング、IoT市場の顧客は、マクニカを通じてCaluminoの独自のサーマルセンシング製品ポートフォリオへスムーズにアクセスできるようになります。また、マクニカによる需要創出活動、設計段階での技術支援、システムレベルでの最適化サポート、そして拡張性の高い物流インフラの提供により、日本市場での導入と展開を加速します。

Calumino Thermal Sensor (CTS)

Calumino社コメント

CaluminoのCEOであるYalcin Bulut氏は次のように述べています。

「マクニカは高い技術力を持ち、日本の最も革新的なシステムメーカーと長年にわたり強固な関係を築いています。同社のフィールドアプリケーションエンジニア、ソリューション志向の営業チーム、そして確立されたオペレーション体制により、お客様は実際のアプリケーションにおいて当社のサーマルセンサーの性能、プライバシー保護の利点、そして効率性を最大限に活用することができます。」

マクニカ社コメント

株式会社マクニカ アルティマ カンパニー バイスプレジデントの沢田 和幸氏は次のように述べています。

「日本のメーカーは、正確なユーザーデータを取得し、システムのインテリジェンスを向上させながら、厳格な信頼性とプライバシー要件を満たす革新的なサーマルセンシング技術を求めています。Caluminoのインテリジェント・サーマルセンサーは、これらのニーズに効果的に応えるものです。Caluminoのサーマルセンサーを当社のポートフォリオに加えることで、設計エンジニアがインテリジェント・サーマルセンシングを活用し、安全性、効率性、ユーザー体験を向上させる差別化されたシステムを設計・試作・量産できるよう支援します。また、マクニカは製品ライフサイクル全体にわたり、日本国内でのサポートを提供していきます。」

Calumino Pty. Ltd.について

Caluminoは、エッジAIを統合したインテリジェント・サーマルセンサーを開発し、競争力のあるコストで高品質なサーマルセンシングをマスマーケット向けアプリケーションに提供しています。

同社の Calumino Thermal Sensor（CTS） は、特許取得済みの Micro-Optical Mechanical System（MOMS）技術と、低解像度のプライバシー保護型イメージングを組み合わせることで、人や環境に関する有用なデータを生成します。これにより、スマートビルディング、産業オートメーション、IoTシステムなどの分野において活用されています。

Caluminoはオーストラリア・シドニーに本社を置き、世界各地に営業およびサポート拠点を展開しています。詳細は以下Webサイトをご覧ください。

【会社概要】

社名：Calumino Pty. Ltd.

本社所在地：オーストラリア、シドニー

代表取締役：Yalcin Bulut (CEO) https://www.linkedin.com/in/yalcinbulut

事業内容： 低画素の熱画像センサーおよび、AIに画像分析プラットフォームの開発

設立： 2014年

Webサイト：www.calumino.com

マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。www.macnica.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社マクニカ アルティマ カンパニー

E-mail: calumino-product-sales@macnica.co.jp

〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3 マクニカ第1ビル