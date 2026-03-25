横に“ガバッ”と降りてくる革新的ルーフラック「ELEVATING ROOF RACK」がいよいよ2026年3月末にて先行販売終了

みのる産業株式会社

NOVA TRAILは、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて展開中の革新的ルーフラック「ELEVATING ROOF RACK」のクラウドファンディングプロジェクトが、2026年3月末をもって先行販売が終了することをお知らせいたします。

本プロジェクトは、2月の開始からわずか1時間で目標金額30万円を達成し、10時間で支援総額100万円を突破。

2026年3月24日時点で支援総額は約296万円、達成率988%を超える大反響をいただいており、現在ネクストゴール300万円に向けて挑戦中です。ご購入をご検討の方は、残りわずかの期間ではありますがご支援のほどをよろしくお願いいたします。

プロジェクトページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/920855/view?list=watched

POINT 1：横方向スライドダウンで「積み下ろし革命」

「ELEVATING ROOF RACK」最大の特長は、ラックが横方向へ“ガバッ”とスライドダウンする独自のリフター機構です。

従来のルーフラックでは、カヤックやロードバイク、キャンプコンテナといった重量のあるギアを頭上まで持ち上げなければならず、車高の高いSUVやトラックでは地上高2m以上になることも珍しくありません。転倒や落下のリスクを伴い、身長や体力によっては一人での作業が極めて困難でした。

本製品は、ラックそのものが車両の側面に向かって横方向へ降りてくる構造を採用。すべての積み下ろし作業を「腰の高さ」で完結できるため、頭上での不安定な作業から完全に解放されます。体力や身長に関わらず、誰でも安全に一人で作業できる環境を実現しました。

操作手順もシンプルで、ロックを解除してラックを引き下ろし、低い位置で荷物を載せてストラップで固定、そしてラックを押し上げてロックするだけ。わずか数分で積み込みが完了します。

POINT 2：ガスアシスト機構による安全性と操作性

ガスストラット内蔵のリフトアシスト機構は、本製品の安全性を支える中核技術です。

重いギアを載せた状態でも、ラックの昇降は一定の速度と安定感で制御され、急な落下や重さに引っ張られて制御を失うリスクを排除しています。

従来の手動昇降システムで発生していた予期せぬ動きのリスクを機械的に制御し、常に一定の力で昇降をサポートします。

ラックが低い位置でしっかり固定されるため、重いカヤックや自転車、コンテナでもバランスを崩しにくく、一人での作業でも安定感のある積載が可能です。

POINTポイント3：マルチギア対応と高い拡張性

Tスロット対応のルーフやスクエアバー等に幅広く装着可能で、カヤック用クレードル、自転車マウント、ルーフボックス、スキーキャリア、サーフボードラックなど、さまざまなアタッチメントに対応できる拡張性を備えています。

製品重量は20kg、積載最大重量は45kgまで対応。

さらに、皆様からのご要望に応えて取り付け延長BARも追加されました。

ルーフバー間が756mmに調整しにくい場合でも、最大1,000mm・最小560mmまで取り付け可能となり、対応車種の幅が大きく広がっています。

Tスロットバー・スクエアバーのどちらにも対応可能です。

アウトドアのジャンルや季節が変わっても使い続けられるため、「載せたいものが変わるたびに悩む」ストレスから解放されます。カヤック、ロードバイク、キャンプコンテナからウィンタースポーツ用品まで、オールシーズンで活躍する万能ルーフラックです。

POINT 4：走行時・作業時の二重ロック機構と保護設計

昇降時・走行時ともにロック機構が作動し、作業中の不意な動きや走行中のズレを防止します。

また、積載しない期間はラック本体を取り外すことが可能で、車庫の高さ制限がある場合や日常走行時にも邪魔になりません。アウトドアだけでなく日常使いまで考えた「現実的な設計」が、多くの支援者から評価されています。

訴求ポイント5：世界20,000台以上の販売実績が裏付ける信頼性

本製品は、メーカーであるTOOENJOY社がアメリカ・ヨーロッパを中心にすでに20,000台以上を販売してきた実績あるモデルです。

多数のユーザーフィードバックを経て改良を重ねており、今回の日本展開はテスト販売ではなく、世界市場で評価された製品の正式導入です。

先行ユーザーからの反響

クラウドファンディングはこちら :https://camp-fire.jp/projects/920855/view?list=watched

今後の展開

クラウドファンディング終了後は、追加のオプションパーツ展開や取り付け延長BARなどの拡張アクセサリーの展開、一般販売に向けた準備をしていきます。

今後もアウトドアを楽しむすべての方に向けて、安全で快適な車載ソリューションを提案し続けてまいります。取り付けに関するご不明点については、プロジェクトページのコメント欄にて担当スタッフが一件一件対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

プロジェクト概要

プロジェクト名：積み下ろし革命。横に“ガバッ”と降りてくる、新発想ルーフラック

プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

方式：All-in方式

目標金額：300,000円（開始1時間で達成）

支援総額：約2,964,800円（達成率988%）※2026年3月24日時点

募集期間：2026年2月～2026年3月末

プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/920855/view

本件に関するお問い合わせ先

NOVA TRAIL

Instagram：https://www.instagram.com/nova_trail_official/