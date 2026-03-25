おしんドリーム、埼玉県小鹿野町と次世代教育及び地域活性化に関する包括連携協定を締結

株式会社おしんドリーム

株式会社おしんドリーム（本社：東京都台東区、代表取締役社長：佐藤 華子）は、埼玉県秩父郡小鹿野町（町長：森真太郎）と「次世代教育及び地域活性化に関する包括連携協定」を締結しました。本協定により、ドローンをはじめとする先端技術・デジタル技術を活用した次世代教育・人材育成、屋内ドローンショー等のエンターテインメント事業、観光振興及び地域産業の創出など、多面的な官民連携の取り組みを推進してまいります。

【背景と目的】

おしんドリームは「国づくりは人づくり」を企業理念に掲げ、国土交通省登録講習機関「おしんドローンスクール」を展開しています。2023年6月の東京校（伊豆大島）開校以来、累計受講者数450名超・合格率90％という実績を積み上げ、2024年2月には浜松校、2026年4月には神奈川・未病バレーBIOTOPIA校を開校するなど、自然豊かな環境に根ざした体験型ドローン教育を全国へ広げています。また、屋内ドローンショー事業や合宿型・体験型教育プログラムなど、先端技術と地域の魅力を掛け合わせた新たな価値創出にも取り組んでいます。

一方、埼玉県小鹿野町は、秩父山地に抱かれた豊かな自然・文化資源を有しながら、少子高齢化・人口減少・関係人口の創出という喫緊の地域課題に取り組んでいます。また、埼玉県は秩父市が政府の「アーリーハーベストプロジェクト」においてドローン航路整備の地域に選定されるなど、県全体としてドローン技術の先端地域として大きな可能性を秘めています。

本協定では、双方がそれぞれの人的・物的・知的資源を有効活用し、ドローン等の先端技術を起点とした次世代教育、文化・エンターテインメント、観光振興及び地域産業の創出を推進することにより、小鹿野町における持続可能で魅力ある地域社会の形成と発展に寄与することを目的とします。

【連携協定の様子】

【連携協定の主な内容】

● ドローン、デジタル技術、クリエイティブ分野等を活用した教育及び人材育成に関すること

● 次世代を担う子ども・若者・社会人を対象としたスキルセット教育及び学びの場の創出に関すること

● 屋内ドローンショーを含む、先端技術と表現・エンターテインメントを融合したイベント及び実証事業の企画・運営に関すること

● 合宿型プログラム・体験型コンテンツ等を通じた観光振興及び関係人口の創出に関すること

● ドローンその他の技術活用により改善又は解決が見込まれる地域課題への対応に関すること

● 災害時及び防災分野における技術活用の可能性に関する検討及び実証に関すること

● IT・デジタル技術及びメディアを活用した情報発信及びプロモーションに関すること

● 地域資源を活かした新たな事業・産業及び雇用の創出に関すること

【期待される成果】

本協定により、小鹿野町の豊かな自然・文化資源を舞台に、ドローン教育など次世代を担う子ども・若者への教育支援、屋内ドローンショーをはじめとする先端技術を活用したエンターテインメント・観光コンテンツの開発、地元産業の成長と新たな雇用の創出といった幅広い成果が期待されます。また、合宿型・体験型プログラムを通じた関係人口の拡大により、小鹿野町の持続的な地域活性化に貢献してまいります。おしんドリームのこれまでの知見--伊豆大島・浜松・BIOTOPIA等で培った「自然×体験×教育」のノウハウを、秩父・小鹿野の地でも展開することで、地域に新しい活力を生み出します。

【小鹿野町観光PV】https://www.youtube.com/watch?v=k2OKgatYiNo【尾ノ内渓谷氷柱】【節分草】【十六様（神楽・歌舞伎）】

【代表者コメント】

◆小鹿野町 町長

「終点の先、秩父の秘境へおがのまち。ということで、シティプロモーションにも着手をしている当町でございますが、この盆地の地形で守られた当町へたくさんの人が訪れ、自然文化を感じ、また来たいと思っていただく。そんな気持ちも込めて取り組んでいます。この度は、先端技術を活用するおしんドリームと共にドローンなどのコンテンツで新たなる角度からの誘客を狙い、遊休施設を活用した取組を展開していくものでございます。また、この先端技術は地域の子供たちにとって将来に役立つ知識へと繋がる可能性を持っていますので、積極的に地域の教育へもつなげていきたいと考えています。」

◆株式会社おしんドリーム 代表取締役社長 佐藤 華子

「伊豆大島・浜松・BIOTOPIAと、自然豊かな地域でのドローン教育・体験型プログラムを積み重ねてきた私たちにとって、秩父山地の雄大な自然と歴史を持つ小鹿野町は、まさに理想の舞台です。ドローン教育から屋内ドローンショー、観光コンテンツの開発まで、先端技術と地域の魅力を掛け合わせることで、子どもたちが未来に夢を描き、地域に新たな人の流れが生まれるよう、小鹿野町と共に全力で取り組んでまいります。」

【小鹿野町のロゴ】【おしんドリームのロゴ】

【株式会社おしんドリームについて】

株式会社おしんドリームは「次世代への教育を通して、社会に貢献する」という想いのもと、国土交通省登録講習機関「おしんドローンスクール」を中心にドローン教育事業を展開しています。2023年6月に離島初のドローンスクールとして東京校（伊豆大島）を開校して以来、累計受講者数450名超・合格率90％という実績を誇ります。2024年2月には浜松校、2026年4月には神奈川・未病バレーBIOTOPIA校を開校し、「自然×体験×教育」を軸とした受講スタイルを全国に展開中です。ドローン教育に加え、屋内ドローンショー事業、デジタルノマド向け地域体験型プログラム「Digital Nomad Club」など、先端技術と地域を結ぶ多様な事業を手がけています。

【おしんドローンスクール 校舎一覧】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179797/table/2_1_8670e1a5b6a233163ea13e46f53cd7d0.jpg?v=202603251051 ]【おしんドローンスクールのロゴ】

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179797/table/2_2_6d1a66bf4e607176bb9b09113f99827e.jpg?v=202603251051 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社おしんドリーム 担当:佐藤 TEL：050-3570-0603 MAIL：info@odschool.jp