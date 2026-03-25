【IR対談公開】日本空調サービス、代表取締役社長の依藤敏明がYouTubeチャンネル「馬渕磨理子の株式クラブ」に出演

日本空調サービス株式会社

建物設備の保守・維持管理を手がける日本空調サービス株式会社(本社：名古屋市、代表取締役社長：依藤敏明)は、経済アナリストの馬渕磨理子氏が運営するYouTubeチャンネル「馬渕磨理子の株式クラブ」に、当社代表の依藤が出演し、その対談動画が公開されましたことをお知らせいたします。

動画の概要

今回の出演では、経済アナリストの馬渕磨理子氏との対談を通じ、当社の安定したビジネスモデルや事業の強み、将来の成長戦略について詳しく解説しています。あわせて、高品質なサービスを支える人材育成や技術継承の取り組みについても語っており、投資家の皆様をはじめ幅広いステークホルダーの方々に、当社への理解をより深めていただける内容となっております。

■出演番組情報

番組名：YouTubeチャンネル「馬渕磨理子の株式クラブ」

公開日：2026年3月24日（火） 18:00

動画タイトル：【日本空調サービス】今期経常を14％上方修正・最高益予想上乗せ・増配実施で絶好調の企業に独占インタビュー！

URL：https://youtu.be/jbXa_0M7dnY

■日本空調サービス株式会社について

当社は、建物設備のメンテナンス・維持管理、設備・環境診断、ソリューション提案を行うサービス部門を中核に、リニューアル工事を主体とする設備工事部門を併せ持つ、建物設備のトータルサポート企業です。

中核事業のメンテナンスサービスで培った技術力を生かし、質の高い診断に基づく省エネ提案・環境改善提案を行い、お客様の立場に立ったきめ細かなサービスを提供します。

【会 社 名】 日本空調サービス株式会社

【住 所】 名古屋市名東区照が丘239番2

【代表者名】 代表取締役社長 依藤 敏明

【設 立】 1964 年 4 月

【事業内容】 総合建物設備メンテナンスサービス業

【当社ウェブサイト】 https://www.nikku.co.jp/ja/index.html

■お問い合わせ先

日本空調サービス株式会社 経営企画部

連絡先 052-773-2513

お問い合わせフォームURL：https://www.nikku.co.jp/ja/contact.html