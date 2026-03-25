ご好評につきデザインリニューアルで再発売が決定！「液体ムヒS2a」/「ちいかわ」限定デザインパッケージ　数量限定で4月1日（水）発売

株式会社池田模範堂

液体ムヒS2a ちいかわA（ちいかわ・ハチワレバージョン）液体ムヒS2a ちいかわB（うさぎ・モモンガバージョン）

(C)nagano / chiikawa committee

販売名：液体ムヒS2a 第２.類医薬品

株式会社池田模範堂（本社：富山県中新川郡上市町、代表取締役社長：池田嘉津弘）は、自社で製造・販売の虫さされ・かゆみ止め薬「液体ムヒS2a」の第2弾限定デザインパッケージを発売いたします。

大人から子どもまで幅広い層に人気のある「ちいかわ」をデザインした限定パッケージ2種類を、4月1日（水）より全国の薬局・薬店・ドラッグストアなどで発売いたします。

当社の主力商品である「液体ムヒS2a」は、1971年（昭和46年）に発売を開始（発売当初の商品名は「ムヒL」）しました。2025年に実施した、第1弾の限定デザインパッケージが好評であったことから、今回も若年層ユーザーからの支持獲得とさらなるシェア拡大を目指し、実施いたします。

当社はこれからも「液体ムヒS2a」限定デザインパッケージを含む「ムヒシリーズ」が、お客様のお役に立てるよう、新しい試みに情熱をもって挑戦し続けていきます。

○「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

○商品特長

１．「かゆみ」にすばやく、「はれ・赤み」にしっかり効きます。

２．スーッとした清涼感とサラッとした使用感の液剤です。

３．手が汚れず塗りやすいスポンジヘッド容器です。