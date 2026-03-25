「やりたいなら振り切れ」企業家が語るキャリア観、近畿大学SPRING交流会にKayohi（カヨイ）合同会社が登壇

Kayohi合同会社イベント時のワンシーン_Kayohi_ショートピッチ1

Kayohi（カヨイ）合同会社【本社：大阪市淀川区】は、2026年3月14日、近畿大学「SPRING」学生を対象とした企業家交流会に、YUMEARATA会員企業とともに参加しました。

本交流会は、博士人材支援制度「SPRING」の一環として、企業家たちによる自身のキャリアや創業の経緯を語るショートピッチ、その後の質疑応答の場を設け、学生たちがキャリア形成の気づきを得ることを目的に企画されたものです。

次世代研究者を社会へつなぐ『SPRING』の取り組み

SPRING（次世代研究者挑戦的研究プログラム）は、近畿大学による博士後期課程学生の研究専念を支える経済支援と、産業界を含む幅広いキャリアパス整備を一体で進める制度です。

社会実装思考型の博士人材育成を掲げ、キャリア開発プログラムを提供しており、本交流会もその一環として実施されました。

金融機関発、挑戦者を支える共創拠点『YUMEARATA』大信シェアオフィスYUMEARATYA_外観

会場となったYUMEARATAは、大阪信用金庫が運営するインキュベーション型シェアオフィスです。

資金調達や販路開拓などの支援に加え、企業同士や外部との交流を促進することで、新たな価値創出を生み出す場として機能しています。

起業家から学ぶキャリア形成のリアルKayohi_ショートピッチ2

当日は、Kayohi合同会社を含むYUMEARATA会員企業6社がショートピッチを行い、その後、少人数グループで学生との交流会を実施しました。

企業家は、起業や事業運営における意思決定、社会で求められる視点、専門性の活かし方といった実践的な内容を伝えました。

学生にとっては、自身の研究テーマと社会経済との接点を見出し、キャリアの方向性をより具体的に考える機会となります。

「通い」を社会インフラとして未来につなぐ「Kayohi合同会社とは？」_当日のスライド資料

Kayohi（カヨイ）は、化粧品の量り売り事業を通じて、「人が通い、関係性が育まれる場」を社会に実装することを目指しています。

背景にあるのは、少子高齢化の進行により、人と人との接点が減少し、孤立や分断が生まれやすくなっているという社会課題です。

かつては、商店街や地域の商店に通うなかで、自然と会話や関係性が生まれていました。

しかし、効率化やオンライン化が進む現代において、そうした“通いの文化”は失われつつあります。

Kayohi（カヨイ）は、この「通い」を単なる消費行動ではなく、人と人をつなぐ社会的な基盤＝“社会インフラ”として捉えています。

対面での会話や体験を通じて、ゆるやかな関係性が育まれる場をつくること。

それを日常の中に取り戻していくことが、これからの社会において重要であると考えています。

次世代との接点としての今回の取り組みKayohi_ショートピッチ3

今回の交流会への参画も、Kayohi（カヨイ）は「通いの文化」を未来へつなぐ取り組みのひとつと考えています。

次世代を担う博士人材が企業家との対話を通じて社会と接点を持つことは、単なるキャリア支援にとどまらず、人と人が関わることで新たな価値が生まれるプロセスそのものです。

Kayohi（カヨイ）は、このような“関係性から始まる価値創出”を、世代を超えて広げていくことを目指しています。

参加企業（登壇）一覧

MUSUBU_ショートピッチセカンドハート_ショートピッチ

Kayohi合同会社

→化粧品量り売りとOEMを手がける“対面×循環”型の化粧品事業者

https://kayohi.jp/

株式会社セカンドハート

→糖尿病合併症予防（フットケア領域）のソリューション開発

https://www.secondheart.co.jp/

株式会社HYLEN Architects

→関係性まで設計する建築設計事務所

https://hylen-architects.com/

株式会社アルパカ

→AI文書管理アプリ「ドキュパカ！」等の開発

https://al-pa-ca.com/

アトリア合同会社

→EC制作・PR支援、離島特化メディア運営

https://team-atria.com/

https://hanarejima.com/

株式会社MUSUBU

→バックオフィス支援・マーケティング支援

https://www.instagram.com/miyuki.seino_officia

Kayohi＆アルパカ_セッションアトリア＆HYLEN Architects_セッション代表コメント

「今回、学生の皆さんのキャリア形成のために、社会の先輩として何か役に立つ話ができればと思って参加しました。

ただ、話しているうちに熱量が上がってしまって、つい『やりたいことがあるなら、人の目なんて気にせず、もっと振り切ったほうがいいんじゃないか』というようなことを伝えてしまいました。正直、それがどこまで参考になったのかは分かりません。

ただ、少なくとも“自分で選んで進んでいくこと”の面白さや難しさは、少しでも伝わっていればいいなと思っています。

Kayohi（カヨイ）は、いわゆる安定したキャリアとは少し違う場所にいる会社ですが、その分、人と人が直接関わる中でしか生まれない価値を大切にしてきました。

これからも、そうした強度のあるコミュニケーションが生まれる場を、事業として続けていきたいと考えています。」

ー Kayohi合同会社 代表 鶴見勇介

Kayohi合同会社_代表_鶴見勇介会社概要

社 名： Kayohi（カヨイ）合同会社

所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-5-33

代 表： 鶴見勇介

設 立： 2024年11月

事業内容： 化粧品の企画・製造・販売（量り売りによる化粧品提供事業）

URL： https://kayohi.jp

Instagram： @kayohi_gk(https://www.instagram.com/kayohi_gk/)

※最新の出店情報や商品開発の様子はInstagramで発信しています。