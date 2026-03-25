AFRIKA ROSEの法人向け福利厚生サービス「ROSE FOR GOOD」を株式会社テラと共同開発

株式会社Asante

株式会社Asante（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中秀行、以下「Asante」）が運営するAFRIKA ROSEは、企業向け福利厚生サービス「ROSE FOR GOOD」を新たに展開いたしました。



本サービスは、従業員への感謝や誕生日、祝福などのシーンで活用できる1輪ギフトBOXを企業向けに提供するもので、贈る体験を通じて社内コミュニケーションを促進するとともに、環境や社会に配慮したアクションにつなげることを目指しています。AFRIKA ROSEの特設ページでは、「ROSE FOR GOOD」を企業向けの福利厚生サービスとして案内しています。





また、本サービスの立ち上げにあたっては、株式会社テラ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：佐藤渉、以下「テラ」）とシステムを共同開発し、導入企業・利用者双方にとって運用しやすい仕組みの構築を進めました。テラは、30年以上にわたり通信事業で培ってきた知見をもとに、システムソリューション、クラウドPOSシステム、RFID、受託開発などを展開している企業です。Asanteが目指す「想いを届ける福利厚生」と「社会・環境への貢献を日常に組み込む仕組み」にテラが共感したことをきっかけに、本共同開発が実現しました。

ケニア現地のバラ農園の様子

＜「ROSE FOR GOOD」について＞

「ROSE FOR GOOD」は、企業が従業員へ贈るギフトとして活用できる福利厚生サービスです。

AFRIKA ROSEの特設ページでは、“人と人がつながり、新しいアイデアが生まれ、小さな一歩がやがて大きな変化につながる未来”を目指し、リソース提供や新たな挑戦の後押しを通じて、社会にポジティブな影響を与える活動を支えていく考えが示されています。

本サービスで届けられる1輪ギフトBOXには、

用途に応じて選べるAFRIKA ROSEオリジナルメッセージカード



「THANK YOU」

「HAPPY BIRTHDAY」

「CONGRATULATION」

「FOR YOU」



上記いずれかを添付できます。

カード裏面は0.1本分の植林証明証となっており、贈り物を通じて環境配慮への参加を可視化できる設計



＜贈ることが、環境配慮につながる仕組み＞

「ROSE FOR GOOD」で届ける1輪のバラには、0.1本分の植樹代が含まれています。

またAFRIKA ROSEでは、バラの生産・輸送中に発生するCO2排出量を算定し、顧客とともにケニアで植林活動を行う団体へ毎月寄付することで、カーボンオフセットに取り組んでいます。特設ページでは、任意の取り組みとしてバラ1本あたり5円のカーボンオフセット料金も案内されています。

ケニアでの実際の植林の様子

＜開発背景＞

近年、企業においては、福利厚生の充実だけでなく、従業員のエンゲージメント向上やサステナビリティへの取り組みを重視する動きが広がっています。

AFRIKA ROSEはこれまで、ケニアのバラをフェアトレードで直接輸入し、花を通じて人の想いと社会課題をつなぐ取り組みを続けてきました。

今回、企業様の中で日常的に「感謝」「祝福」「承認」の気持ちを届ける体験をつくることで、社内文化の醸成と社会・環境貢献を同時に実現したいという想いから、「ROSE FOR GOOD」の立ち上げに至りました。

＜今後の展望＞

Asanteは今後も、花を通じて人の想いをつなぎ、企業活動のなかに社会性と環境配慮を自然に取り入れられるサービスづくりを進めてまいります。



また、テラとの共同開発を通じて、導入企業・利用者双方にとって、より使いやすく継続活用しやすい仕組みへと進化させることで、企業と従業員、そして社会・地球環境のより良い関係づくりに貢献してまいります。テラは自社サイト上で、法人向けのシステムソリューションやDX支援を継続的に展開しています。



■ 代表コメント

＜株式会社Asante 代表取締役＞

田中秀行

「AFRIKA ROSEはこれまで、バラを通じて人々の豊かな心を育む活動をしてきました、そしてその 先にある社会へのポジティブな循環をつくることを大切にしてきました。『ROSE FOR GOOD』は、 企業の中で生まれる感謝や祝福の気持ちを、より自然に、よりあたたかく届けるための取り組み です。さらに、そのアクションが環境や社会への貢献にもつながっていく仕組みとして育ててい きたいと考えています。今回、私たちの想いに共感いただいた株式会社テラとともに共同開発で きたことを大変心強く感じています。」



＜株式会社テラ 代表取締役社長 佐藤渉 ＞

「株式会社テラは、これまで培ってきたシステム開発・ソリューション提供の知見を活かし、企業や社会の課題解決に取り組んでまいりました。今回、AFRIKA ROSEが掲げる“想いを届けること”と“社会・環境への貢献を両立すること”という考えに共感し、『ROSE FOR GOOD』の共同開発に参画しました。本サービスが、導入企業・利用者双方にとって使いやすく、継続的に活用される仕組みとして広がっていくことを期待しています。」



■ サービス概要

サービス名: ROSE FOR GOOD

提供内容: 企業向け福利厚生サービス(1輪ギフトBOXの提供) 特徴:

・1輪ギフトBOXに0.1本分の植樹代を含む ・オリジナルメッセージカード付き ・環境配慮アクションを可視化できる設計 ・任意でバラ1本あたり5円のカーボンオフセットに参加可能

特設サイト:https://afrikarose.com/special/roseforgood/

■ 会社概要

【サービス運営】 株式会社Asante

代表者:代表取締役 田中秀行

所在地:東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 3F

設立:2013年10月

事業内容:ケニア産バラの輸入販売、アフリカ製品の展開を通じた社会価値の創造

URL:https://afrikarose.com/

【システム開発・提供】 株式会社テラ

代表者:代表取締役社長 佐藤渉

所在地:神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目2番37号

設立:1989年6月

事業内容:システムソリューション、DX Business Support、モバイルショップ運営等

URL:https://www.terracom.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Asante(AFRIKA ROSE)

TEL:03-6434-7144

Mail:info@afrikarose.com

株式会社テラ

TEL:0467-22-6600

Mail:info@terracom.co.jp