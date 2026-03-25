人気アイドル楽曲を手がけるYUSVOXがプロデュース。アイドルグループ「ファーストプレイリスト」、人気曲『純情コンチェルト』のMVを公開

YUSVOX株式会社

YUSVOX株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：岩崎裕仁）がプロデュースする6人組アイドルグループ「ファーストプレイリスト（略称：ストプレ）」の人気曲『純情コンチェルト』のミュージックビデオが、3月24日(火) 20:00よりYouTubeにて公開となった。

『純情コンチェルト』MV :https://www.youtube.com/watch?v=J_d3NuZPbjs

不器用な恋心を描いた歌詞と、何度でも聴きたくなるメロディーが多くのファンの心を掴んだ『純情コンチェルト』。その世界観が、ついに映像として広がる。

"音楽は繰り返し続ける"--ファーストプレイリストが掲げるコンセプトを、映像で体現した作品となっている。

■ デビュー直後から支持を集めた『純情コンチェルト』、待望のMV公開

1st Album『FIRST PLAYLIST』：ジャケット

今回映像化したのは、2026年1月にリリースされた1st Album『FIRST PLAYLIST』（全8曲）の収録曲の中でも、特にファンから支持を集める人気曲『純情コンチェルト』。

デビュー直後からストリーミング再生数がアルバム内トップを記録し、X（旧Twitter）では「何度でもリピートしてしまう」「ライブで聴いて鳥肌が立った」といったファンの声が多数寄せられるなど、早くもグループの代表曲として定着しつつある一曲だ。

そんな本楽曲がついに映像化。作曲・編曲は音楽事務所YUSVOX所属の作曲家・サウンドプロデューサーYU-JIN、作詞は同じくYUSVOX所属のSHINが担当。



▽ 『純情コンチェルト』楽曲情報

Lyrics：SHIN

Music & Arrangement：YU-JIN

▽ 1st Album『FIRST PLAYLIST』各種サブスクリプション配信リンク

https://nex-tone.link/FIRSTPLAYLIST

■ 繰り返される音楽と、6人の物語

〈 Music Video Story 〉

"何か"を探して一軒の洋館へと迷い込んだ、6人の少女たち。

静寂が支配する館の中には、

古いカセットとプレイヤーが。

流れ出した音楽と共に、それぞれの痛みや想いを抱えながら、6人は光を求める。

やがてラストシーンは冒頭へと戻り、タイムリープを繰り返すかのような余韻を残したまま、映像は静かに幕を閉じる--

▼ Video Credit

Director：Kawas.

1st Camera：Dyki Kusaka

2nd Camera / Editor：タカハシユウスケ（Tlup Inc.）

Camera Assistant：Koki Matsumoto , Erika Goto

Lighting Engineer：Yugo Yoshigai

Lighting Assistant：Sayaka Tamura , Yuri Kanjo

Production Manager：武田歩（Tlup Inc.）

■ アイドルグループ「ファーストプレイリスト」について

ファーストプレイリスト：アーティスト写真

2026年1月28日にデビューした6人組アイドルグループ「ファーストプレイリスト」。



"推されるより聴かれ続ける"という独自のコンセプトのもと、人気アイドルグループへの楽曲提供で実績を持つ音楽事務所YUSVOXがプロデュースを手がけ、リスナーの日常に長く残り続ける楽曲を届けることを活動の主軸に置く。

楽曲へのこだわりとパフォーマンスはデビューからファンの心を掴み、着実にその支持を広げている。

デビュー後もライブを重ね、2026年3月27日（金）には単独公演、7月28日（火）には池袋harevutaiにて1stワンマンライブの開催も決定している。

▽ 各種URL

HP：https://firstplaylist.jp

X（旧Twitter）：x.com/FP_OFC_(https://x.com/FP_OFC_)

YouTube：youtube.com/@firstplaylist_official(https://www.youtube.com/@firstplaylist_official)

Instagram：instagram.com/firstplaylist_official(https://www.instagram.com/firstplaylist_official/)

TikTok：tiktok.com/@firstplaylist_official(https://www.tiktok.com/@firstplaylist_official)

▽ ライブ情報

単独公演『声春』- 青春は、音になる。-

2026年3月27日（金）

@ 恵比寿CreAto

OPEN 18：40 / START 19：00

チケット好評販売中：https://ticketdive.com/event/260327_FP_seishun