イトウ製菓、100億円企業への覚悟

イトウ製菓株式会社

イトウ製菓株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：山崎敬介、以下「イトウ製菓」）は生産体制の増強に向けた新拠点となる第三工場（茨城県小美玉市）を2026年4月から稼働させます。

新工場稼働により、主力ブランド「ミスターイトウ」のラングリーシリーズやタルトシリーズの生産能力を強化し、拡大する需要への供給体制を整えました。今後は、新商品の開発を加速し、複雑化する

ニーズに対応していきます。

第三工場全景４月稼働を前に3月19日(木)に竣工式を行う

第三工場概要

【所在地】 茨城県小美玉市西郷地１667

【業務内容】 クッキー・ビスケットの製造

【投資額】 約50億円

【建築面積】 7,322.47平方メートル （延べ床面積 7,892.98平方メートル ）

イトウ製菓株式会社 会社概要

【本社所在地】 〒114-0014 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー8階

【代表取締役社長】 山崎 敬介

【設立】 1952年8月12日

【資本金】 １億円

【事業目的】 クッキー・ビスケット類の製造・販売

【従業員数】 227名

【コーポレートサイト】 https://www.mr-ito.jp/