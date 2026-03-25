イトウ製菓、100億円企業への覚悟

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イトウ製菓株式会社

　イトウ製菓株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：山崎敬介、以下「イトウ製菓」）は生産体制の増強に向けた新拠点となる第三工場（茨城県小美玉市）を2026年4月から稼働させます。


　新工場稼働により、主力ブランド「ミスターイトウ」のラングリーシリーズやタルトシリーズの生産能力を強化し、拡大する需要への供給体制を整えました。今後は、新商品の開発を加速し、複雑化する
ニーズに対応していきます。



第三工場全景


４月稼働を前に3月19日(木)に竣工式を行う


第三工場概要


　【所在地】　　茨城県小美玉市西郷地１667


　【業務内容】　クッキー・ビスケットの製造


　【投資額】　　約50億円


　【建築面積】　7,322.47平方メートル 　（延べ床面積 7,892.98平方メートル ）



イトウ製菓株式会社　会社概要


　【本社所在地】　〒114-0014　東京都北区田端6-1-1　田端ASUKAタワー8階


　【代表取締役社長】　山崎　敬介


　【設立】　1952年8月12日


　【資本金】　１億円


　【事業目的】　クッキー・ビスケット類の製造・販売


　【従業員数】　227名　


　【コーポレートサイト】　https://www.mr-ito.jp/