AIネイティブファンドGaia、4億円の資金調達を実施

株式会社Gaia

株式会社Gaia(https://gaia-eve.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：窪田昌弘）は、株式会社イオレおよび株式会社ベンチャーラボイノベーションを引受先とする資金調達を実施し、4億円の資金調達を完了いたしました。

本調達により、当社が展開する上場企業向けDAT（Digital Asset Treasury）運用基盤の強化およびAI融合型運用モデルの高度化を加速してまいります。

■ 調達の背景

近年、上場企業を中心に暗号資産を財務戦略に組み込む動きが拡大しています。一方で、価格変動リスクへの対応や保有後の運用戦略の構築は依然として大きな課題です。

Gaiaは2017年より暗号資産市場に参入し、アルゴリズム運用の開発・実装を継続してきました。マーケットニュートラル型戦略を基盤に、

・低ドローダウン

・高シャープレシオ

・ボラティリティ抑制

・BTC下落局面での損失限定

を実現してきました。

DeFi領域では、Polygon上で世界3位、Arbitrum上で世界5位を獲得するなど、グローバル実装実績も有しています。

■ 資金の用途

今回の調達資金は主に以下に充当します。

・AI融合型DAT運用モデルの高度化

・上場企業向け運用体制の強化

・セキュリティ／カストディ基盤の拡張

・海外法人・海外取引所ネットワークの拡充

■ 今後の展望

Gaiaは、上場企業向けDAT実運用の中核企業として、APACにおけるAIネイティブファンドのポジションを確立してまいります。