引っ越し後にお金が消える？20～40代の“新生活コスト連鎖”調査

Song合同会社

引っ越し費用は「見積りで把握できるもの」と思われがちですが、実際にはその後の生活で発生する“見えない支出”が家計を圧迫しています。 とくに20～40代では、家具・家電の買い替えや通信環境の整備、生活スタイルの変化に伴う出費が連鎖的に発生し、「引っ越し後の方がお金が減った」と感じるケースも少なくありません。

Song合同会社は、直近2年以内に引っ越し経験のある20～40代男女300名を対象に、「引っ越し後に発生するコスト連鎖」に関する調査を実施しました。 本調査では、見積り外の追加費用や引っ越し後30日間の支出、さらに二重払いなどの“固定費スリップ”の実態を明らかにしています。

調査概要

引っ越し費用の“表”と“裏”──見積りでは見えない追加支出

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157151/table/25_1_dadf0fa5fafccf8b08e56933e7905045.jpg?v=202603251051 ]

引っ越し費用は基本料金だけでは完結せず、当日や事前の条件によって追加費用が発生するケースが多く見られました。

- 追加料金経験率：62％- 平均追加額：\28,400- 中央値：\18,000

特に多かった追加費用は以下の通りです。

- 階段作業・エレベーターなし：41％- 時間指定料金：36％- 当日荷物増加：33％- 梱包オプション：29％

単身では平均\21,000、カップルでは\36,000と差があり、繁忙期（3～4月）は通常期より約1.4倍の追加費用が発生していました。

“新生活コスト連鎖”の本丸──引っ越し後30日で発生する支出

ユーザコメント：- R.K., 30, 営業：「見積りでは安かったのに、当日追加で\30,000以上増えた」- M.S., 35, 事務：「エレベーターなしで一気に料金が跳ねた」- T.Y., 28, IT：「荷物が増えた分の追加が想像以上だった」

引っ越し後30日間で発生する支出は、時系列で見ると段階的に増加する傾向がありました。

二重払い・手続き漏れが痛い──“固定費のスリップ”と回避策

時系列支出- 当日：家具・家電・照明 → 平均\84,000- 1週間以内：日用品・収納 → 平均\26,000- 1か月以内：外食・宅配・交通増 → 平均\38,000想定外だった費目ランキング- 外食・宅配増：58％- カーテン・照明：52％- 通信開通待ちの代替費：47％- 収納・家具追加：44％- 交通費増加：39％30日コスト合計- 平均：\132,000- 中央値：\110,000- 第1四分位：\72,000- 第3四分位：\168,000モデルシミュレーション- 単身引っ越し：\118,000/30日- カップル引っ越し：\186,000/30日ユーザコメント：- K.H., 32, デザイナー：「ネットが使えずテザリングで\8,000以上使った」- A.N., 29, 販売：「外食が増えて食費が一気に上がった」- Y.T., 38, 会社員：「カーテンと照明で想定外に出費」

引っ越しに伴う固定費の二重払いは45％が経験しており、平均損失額は\19,200でした。

まとめ

- 家賃二重払い：28％- 通信契約重複：34％- サブスク重複：31％- 住所変更漏れ：22％やってよかった節約行動ランキング- 相見積もり：61％- 荷物削減：54％- フリマ売却：48％- レンタル活用：39％- チェックリスト管理：36％節約効果- 平均節約額：\42,000- 削減率：約23％ユーザコメント：- S.M., 40, 管理職：「旧居のWi-Fi解約忘れで無駄に支払った」- H.K., 33, エンジニア：「サブスクが重複していたことに後から気づいた」- N.O., 27, フリーランス：「チェックリスト作っておけば防げたと思う」

本調査から、引っ越し費用の本当の負担は「見積り額」ではなく、その後に続く“コスト連鎖”にあることが明らかになりました。 特に、追加料金・新生活初期支出・固定費のスリップが重なることで、30日間で10万円以上の想定外支出が発生するケースも多いようです。

今後は「引っ越し費用」だけでなく、「引っ越し後の30日間の支出設計」を含めたトータルでの家計管理が重要となります。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 会社名：Song合同会社- メール:info@song.co.jp- URL：https://song.co.jp/- 調査詳細：https://song.co.jp/press32/