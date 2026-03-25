鉄の熱処理を図解で学ぶeラーニング講座を提供

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、製造業の新入社員・若手技術者向けに、金属材料の代表的な技術「熱処理」を基礎から学べるeラーニング講座「熱処理の基礎知識」を提供しています。鉄を例に、焼入れ・焼戻し・焼なまし・焼ならしの違いに加え、浸炭・窒化など表面処理も解説。鉄-炭素系平衡状態図や結晶構造、マルテンサイト変態を押さえ、工程と硬さ・強度・靭性の変化を結び付けて理解できる構成です。

製造現場では、品質要求の高度化や短納期化が進む一方で、設計・生産技術・品質保証・調達などの部門をまたいだ共通理解が不足すると、仕様の読み違い、手戻り、外注管理の難易度増加につながります。熱処理は材料特性を左右する重要工程でありながら、結晶構造や状態図など材料学の前提知識が壁となり、初学者が体系的に学びにくい領域でもあります。本講座は、熱処理の“何が・なぜ変わるのか”を基礎から整理し、部門横断で共通言語をつくることを目的に企画しました。

概要

内容

- 講座名：熱処理の基礎知識（eラーニング）- 提供形態：製造業向けeラーニング「Tech e-L」シリーズ- 内容：鉄を例に、全体熱処理・表面熱処理と材料組織の変化を体系的に解説（図解を交えて説明）- 受講対象：初期教育段階にある設計、製造、生産管理、生産技術等の担当者初期教育段階にある営業、購買部門等の担当者

本講座では、熱処理を「全体熱処理」と「表面熱処理」に分け、代表的な処理を段階的に学習します。基礎パートでは、鉄の結晶構造の変化、体心立方格子と面心立方格子、炭素侵入による構造変化、鉄―炭素系平衡状態図、硬化するしくみを整理。続く熱処理パートでは、一般熱処理のステップを踏まえたうえで、焼入れ・焼戻し・焼なまし・焼ならしを解説し、処理ごとの狙いと組織変化、硬度比較の考え方を理解します。表面熱処理では、化学的表面処理（窒化処理、浸炭処理）と物理的表面処理（高周波焼入れ）を扱い、表層特性の付与という観点から整理します。

熱処理を初めて学ぶ方でも、用語・状態図・変態の関係がつながるよう、図解を交えながら進められる内容です。

想定対象

料金

主な項目- 基礎知識：鉄の結晶構造の変化/体心立方格子と面心立方格子/鉄への炭素侵入による結晶構造変化/鉄―炭素系平衡状態図/硬化するしくみ- 熱処理とは：熱処理の種類- 全体熱処理とは：一般熱処理のステップ/焼入れ/焼戻し/焼なまし/焼ならし/硬度比較- 表面熱処理とは：化学的表面処理（窒化処理、浸炭処理）/物理的表面処理（高周波焼入れ）- 初期教育段階にある設計、製造、生産管理、生産技術等の担当者- 初期教育段階にある営業、購買部門等の担当者- 製品開発・設計・品質保証・調達・購買などに携わり、熱処理を基礎から理解したい新入社員／若手技術者

法人向けパック（受講者管理機能付き）：月額9,800円～（初回設定料金45,000円～）

※講座の詳細は、以下のURLをご参照ください。

https://engineer-education.com/e_learning/heat-treatment-basic/

※Tech e-Lの概要はこちら

https://engineer-education.com/elearning/

アイアール技術者教育研究所は、業務に必要な基礎知識を「必要なタイミングで学べる」学習環境づくりを通じて、現場での教育・育成を支援してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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