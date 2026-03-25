ユナイテッド航空、グアムで新型ボーイング737 MAX 8の導入を開始

United Airlines, Inc.

ユナイテッド航空、グアムを拠点に現在運航中のボーイング737-800型機から、全席シートバックモニター、Bluetooth接続、Wi-Fi、足元スペースの広い座席、より大型の手荷物収納棚を備えたボーイング737 MAX 8型機への置き換えを開始

新しい737 MAX 8の最初の定期便は東京（成田）、モンゴル（ウランバートル）、パラオ（コロール）に就航予定

2026年末までにグアムの全機材 （10機）を737 MAX 8に置き換える予定

2026年3月19日 (シカゴ、ハガニア グアム) -ユナイテッド航空（本社：シカゴ、最高経営責任者： スコット・カービー）は、本日グアムで行われた機材初公開イベントにおいて、グアムを拠点とする最初のボーイング737 MAX 8型機の1機を正式にお披露目しました。737 MAX 8のグアム到着は、グアムおよび太平洋全域のお客様の旅行体験を向上させる大きな一歩となるものです。

ユナイテッド航空は、東京/成田からセブ、ウランバートル、サイパン、高雄、パラオを結ぶ路線を運航している米国唯一の航空会社です。また、日本の三大都市（東京/成田・羽田、大阪、名古屋）からグアムへの路線は最大週42便運航しており、これらのフライトは、すべてユナイテッド航空のグアムを拠点とする機材で運航されています。

ユナイテッド航空は、現在グアム路線で運航しているボーイング737-800型機10機を、2026年末までに737 MAX 8型機10機に置き換える計画です。737 MAX 8は全席にシートバックモニターを搭載しているとともに、より大型の手荷物収納棚、有償Wi-Fi、足元スペースが広い座席の増設、ワイヤレスBluetooth接続などのユナイテッドの代名詞とも言える内装に加えて、LED照明により明るい雰囲気を作り出し、お客様にこれまで以上にモダンな機内空間を提供します。エコノミークラスの最前列は、必要に応じて折りたたむことで医療搬送が必要な患者様の医療用ストレッチャーを収容することができます。

すでに2機のユナイテッド航空のボーイング737 MAX 8がグアムに配備されており、同機はユナイテッドのネットワーク全体で運航されています。より快適で充実した機内体験を提供し、お客様からもご好評をいただいています。

ユナイテッド航空のグローバルネットワーク計画・アライアンス 上級副社長であるパトリック・クエール（Patrick Quayle）は、次のように述べています。「グアムは、目的地であると同時にミクロネシア全域のコミュニティとアジア、米国本土を結ぶ拠点として、ユナイテッド航空の太平洋路線で長年にわたり重要な役割を果たしています。ボーイング737 MAX 8の導入により、ユナイテッド航空が運航する15の目的地に向かわれるお客様に、より安定した信頼できるサービスを提供できるようになります。グアムへの投資を通じて、地元のお客様や観光で訪れる皆様にユナイテッド航空ならではの質の高い体験をお届けできることを大変誇りに思います」

グアム発のボーイング737 MAX 8による最初の定期便は、4月30日より東京（成田）行きの特定の便で運航を開始します。グアム発東京（成田）行きは、8月下旬までに全便が737 MAX 8での運航となる予定です。また、東京（成田）発ウランバートル行きは4月30日から、東京（成田）発コロール（パラオ）行きは5月2日から、それぞれ737 MAX 8での運航となる予定です。さらに、8月下旬までに、ユナイテッド航空の成田発のナローボディ機の全便、同じくサイパン発とヤップ発の全便が、737 MAX 8型機での運航となる予定です。ユナイテッド航空は、アイランドホッパー路線を含むグアム発着のナローボディ機全便を12月までに737 MAX 8で運航する予定です。

新しい特徴的な内装

グアムを拠点とする737 MAX 8には、ビジネスクラス最大14席を含む計164席が用意されています。全席にUSB充電ポートが装備されているとともに、座席背面には聴覚や視覚に障がいのある方に配慮したアクセシビリティ対応機能が搭載されています。また、機内全席でBluetoothを利用でき、ワイヤレスヘッドホンや座席背面のモニターと簡単に接続できます。

機内Wi-Fiは有料にてご利用いただけます。ユナイテッド航空では、2027年末までに全機材へのスターリンク導入を予定しています。スターリンクはマイレージプラス会員のお客様は無料でご利用頂くことができ、ストリーミングサービスやショッピング、ゲームなど、これまでにない充実した機内エンターテインメント体験をお楽しみいただけます。

737 MAX 8のビジネスクラス全席に13インチ高精細モニター、エコノミークラス全席に10インチ高精細モニターを装備したユナイテッド航空の機内エンターテイメントでは、映画、テレビ番組、国際的なラインアップのプログラム、オーディオプレイリスト、ポッドキャスト、ゲームなど1,400以上のオンデマンドコンテンツに無料でアクセスできます。エンターテイメントシステムは、日本語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）を含む16の言語に対応しており、世界中の映画やテレビ番組を様々な言語の吹き替えまたは字幕でお楽しみ頂けます。さらに、ユナイテッド航空は日本語、北京語、広東語、韓国語など、各地域により関連性の高い言語のコンテンツを増やしています。

お客様は、フライト前に視聴可能なコンテンツを確認することも可能です。座席背面のモニターやユナイテッドアプリでは、Apple TV+で人気の『セヴェランス』『シュリンキング：悩めるセラピスト』『テッド・ラッソ：破天荒コーチがゆく』『窓際のスパイ』『サイロ』など受賞歴のある作品を含む、一部のグローバル人気作の全シーズンを無料でお楽しみいただけます。加えて、Spotifyと業界初の提携を結び、450時間以上のオーディオブックや動画ポッドキャストを無料で提供しています。

グアムおよび太平洋地域への運航

現在、ユナイテッド航空のグアム拠点のナローボディ機は、グアムから15都市向けに最大1日12便運航しています。これらの便には、チューク、ポンペイ、コスラエ、クワジェリン、マジュロを経由してグアムとハワイを結ぶユニークなアイランドホッパー路線が含まれています。また、ユナイテッド航空は日本の三大都市（東京/成田・羽田、大阪、名古屋）とグアムを結ぶ路線を最大週42便運航しています。ボーイング737 MAX 8は、コロール（パラオ）、マニラ、サイパン、ヤップ、台北などユナイテッド航空のグアム拠点を経由するその他の全路線に加え、東京/成田とセブ、ウランバートル、サイパン、高雄、コロールを結ぶ路線でも運航される予定です。

ユナイテッド航空は、グアムとミクロネシア全域で1,000人以上の従業員を擁するこの地域最大の民間企業の1社であることを誇りにしており、従業員の多くの勤続年数は30年を超えています。

グアムの地元航空会社として、ユナイテッド航空グアムは、地域社会での役割を積極的に取り組むとともに、地域の数多くの非営利団体を精力的に支援しており、年間15万ドル以上を寄付しているだけでなく、現地の従業員による数百時間に及ぶボランティア活動も行っています。

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ユナイテッド航空について

ユナイテッド航空は「Good Leads The Way」をモットーとしています。米国本土のハブ空港であるシカゴ、デンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク/ニューアーク、サンフランシスコ、ワシントンD.C.を中心に、米系航空会社の中で最も広範囲なグローバルネットワークを展開しており、現在、有効座席マイルにおいて世界最大の航空会社となっています。ユナイテッド航空の採用情報について、詳しくはwww.united.com/careers を、ユナイテッド航空についての詳しい情報は www.united.com をご覧ください。ユナイテッド航空の親会社であるユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス・インクは、「UAL」の銘柄名でナスダック市場に上場しています。

日本におけるユナイテッド航空

ユナイテッド航空は40年以上にわたり日本でサービスを提供しています。日本と米国を結ぶ路線で他のどの航空会社よりも多くの座席を毎日提供し、東京/羽田とグアム間、またシカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューアーク、ワシントンD.C.の米国本土5つのハブ空港を結ぶ路線を毎日運航しています。東京/成田からは、米国本土のデンバー、ヒューストン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューアークに加え、太平洋のグアムとサイパンを結ぶ路線を運航しています。また大阪とサンフランシスコ間およびグアム間、名古屋とグアム間の便も運航しています。ユナイテッド航空についての詳しい情報は 日本語版ウェブサイトwww.united.comをご覧いただくか、 日本語版公式フェイスブック 「@UnitedAirlinesJapan」、 日本語版公式インスタグラム 「unitedairlines_jp」、LINE公式アカウント「＠unitedairlines」をフォローしてください。また、日本語プレスリリースについては、PR TIMES内のユナイテッド航空ページをフォローしてください。