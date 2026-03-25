第7回 関西物流展 出展のお知らせ

株式会社日新

株式会社日新（神奈川県横浜市、代表取締役社長：筒井雅洋、以下当社）は、4月8日(水)～10日(金)の3日間、インテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展」に出展いたします。本展示会は、物流業界の生産性向上や現場課題の解決につながるソリューションを一堂に会したもので、当社は「次世代物流に挑戦する日新のDX」をテーマに5つのサービスを展示いたします。

ブースでは各種サービスのデモンストレーションや実物展示を行い、今後の開発予定などを交えながらご紹介いたします。入場登録は、下記よりお申し込みください。

また8日(水)、10日(金)には、オープンセミナー会場でForward ONEとLiBerthのセミナーを開催いたします。事前申込不要で、どなたでもご参加いただけます。

万障お繰り合わせの上、ご来場頂けますようお願いいたします。

※入場は事前登録制となっております

開催概要

イベント名：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会場：インテックス大阪

開催日時：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00 ［最終日のみ16: 00まで］

ブース番号：D1-57

入場者事前登録はこちら(https://www.kansai-logix.com/)よりお願いいたします。

展示内容

輸出入業務の可視化と効率化を叶えるオンラインサービス「Forward ONE」

4月8日（水）15:10～15:40 │ 5号館オープンセミナー６.会場

オープンセミナー：輸出入業務を止めない！日新の「Forward ONE」ご紹介

セミナー内容

フォワーダーの日新が2021年から取り組む、デジタルフォワーディングサービス「Forward ONE」の最新機能・活用事例をご紹介します！

アナログなコミュニケーション、煩雑な書類管理、非効率的な本船・フライトの遅延確認、納期確認の手間、海外との手続き書類のやり取り、これらの課題を効率化・自動化します。 国際物流会社として、現場目線・顧客目線に徹底的にこだわったサービスです。

登壇者：DX推進部Forward ONE推進課 課長 中川 穣

Forward ONEサービスサイト(https://hp.forwardone.nissin-tw.com/)

リチウムイオン電池の循環物流ソリューション「LiBerth」

4月10日（金）13:30～14:00 │ 5号館オープンセミナー６.会場

オープンセミナー：電池活用社会を支えるバッテリの循環物流 LiBerth最前線

セミナー内容

2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、EVや再生エネルギーの拡大に伴いリチウムイオン電池(LiB)の需要が拡大し、近い将来、大量の使用済みLiB（電解液、危険品に該当）が発生します。

当社の物流リソースとパートナー企業の技術を組み合わせ、開発から製造・リパーパス、リサイクルまでのバリューチェーンに関わるすべての方に安心・安全で効率的な循環物流ソリューション「LiBerth」をご提案します。

登壇者：DX推進部ハコラボ・LiBerth事業推進課 次長 杉山 京平

LiBerthサービスサイト(https://liberth.nissin-tw.com/)

医薬品の温度管理輸送サービス

サービス紹介ページ(https://n-avigation.nissin-tw.com/pharmaceutical_logistics/)

新設倉庫ご紹介「神戸西危険物倉庫」

施設紹介ページ(https://n-avigation.nissin-tw.com/kobe_nishi/)

生成AI×貿易実務の専門知識で実現する情報提供サービス「NISSIN AI BASE」

当日デモンストレーションにてご紹介いたします。

【問い合わせ先】

会社名 ：株式会社日新（NISSIN CORPORATION）

部署名 ：DX推進部 物流デザイン課

所在地 ：東京都千代田区麹町1-6-4

ＴＥＬ ：03-3238-6586

ＵＲＬ ：https://www.nissin-tw.com/

事業内容：国際輸送、国内輸送、倉庫、港湾運送、通関、船舶代理店 等