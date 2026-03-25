プラスチックリサイクルのesa、フィガロジャポンBWA×JIVLトークイベントに登壇。三菱UFJモルガン・スタンレー証券とのスタートアップ伴走プログラムの成果を共有

株式会社ｅｓａ

イベントお申し込みはこちら :https://id.cccmh.jp/survey/figaro_BWA_JIVL?client_id=PCCCMH0006申込締切：2026年3月26日12:00

プラスチックのリサイクルを中心とした環境事業を展開する「株式会社esa（読み：イーサ、意味：Environmental Solutions Architect の頭文字）」（本社：東京都千代田区、代表取締役：黒川 周子、以下「当社」）は、2026年3月26日（木）に開催される「フィガロジャポンBWA×Japan Inclusive Ventures Lab（JIVL）スタートアップ伴走プログラム参加者によるトークセッション」に登壇します。

本イベントは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券とフィガロジャポンBusiness with Attitude（BWA）が共催するもので、三菱UFJモルガン・スタンレー証券がモルガン・スタンレーのグローバルプログラムを活用して2024年に立ち上げたスタートアップ伴走プログラム JIVLの2025年度参加者によるトークイベントです。

プラスチックリサイクルのesa、三菱UFJモルガン・スタンレー証券から出資のプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000102225.html

JIVL（Japan Inclusive Ventures Lab）について

三菱UFJフィナンシャル・グループの中核総合証券会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、2024年にMUFGの戦略的パートナーであるモルガン・スタンレーが米州およびヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）地域で展開している「Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures」を活用したスタートアップ伴走プログラム「Japan Inclusive Ventures Lab（以下、JIVL）」を立ち上げ、女性や多様なバックグラウンドをもつ経営陣が運営するスタートアップへのプログラムの提供と出資を通じて、Born Globalで創業初期から世界市場をターゲットにするスタートアップを支援しています。

本イベントでは、JIVL担当者からプログラムの概要や応募方法を紹介し、プログラムを通じて得られた学びや変化を実際の参加企業が語ります。

イベント概要

以下の通り開催いたします。

イベント名：フィガロジャポンBWA×Japan Inclusive Ventures Lab

JIVLスタートアップ伴走プログラム参加者によるトークセッション

開催日 ：2026年3月26日（木）

時間 ：18:00～19:00（開場17:30）

会場 ：CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門1‑17‑1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階）

開催形式 ：オンライン・オフラインの同時開催

参加費 ：無料・要申込

申込締切 ：2026年3月26日12:00

スケジュール

18:00-19:00 プログラム説明、トークセッション

19:00-20:00 ネットワーキング 現地参加のみ

途中入退室可能

申込方法

下記のURLよりお申し込みください。（申込締切：2026年3月26日12:00）

https://id.cccmh.jp/survey/figaro_BWA_JIVL?client_id=PCCCMH0006

フィガロジャポンBusiness with Attitude（BWA）について

自分自身の価値観や感性（Art de Vivre）を大切にしながら、美しく豊かに働く女性たちを支援し、社会によいインパクトを与える次世代の起業家やリーダーを応援する、「フィガロジャポン」のコミュニティ＆プロジェクトです。アワードやピッチコンテストを通じて、新しい働き方や生き方のロールモデルを発信しています。

登壇者情報

HerLifeLab株式会社 共同代表取締役COO 大塚響子

東京工業大学大学院修士課程修了。NTTドコモに入社し、シリコンバレー拠点のCVCにてスタートアップ投資および事業連携を担当。その後、AIスタートアップRevCommに参画し、Alliance Managerとして事業提携を推進。2022年、更年期ケアに特化したデジタルプラットフォームを運営するHerLifeLab株式会社を共同創業。2024年より代表取締役に就任。

株式会社esa 代表取締役社長黒川周子

英国で学生時代を過ごし、米国での勤務を経て帰国後は飲食店の開発・運営に従事。東日本大震災を機にチャリティ団体を共同設立し環境・教育分野で活動。2022年に株式会社esaを創業し、独自マテリアルリサイクル技術を開発。京都大学と共同研究を行い、2026年1月に複合プラスチックのLCAに関する論文を発表。循環型社会の実現を目指す。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 広報・ESG部ESG戦略室岩下彩聖

2014年三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社、営業・リサーチ等を経て、2023年よりサステナビリティ業務に従事。同社のスタートアップ伴走プログラムJapan Inclusive Ventures Lab（JIVL）を運営。

株式会社esa 会社概要

株式会社esaは、再利用が難しかった複合プラスチックをリサイクル可能にする独自技術【esa method】を核に、コンサルティングや研究開発に加え、再生プラスチックのペレット加工・販売、製品開発・展開を行っています。CO2排出削減とコスト効率の両立を実現し、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。

会社名 ：株式会社esa

設立年月 ：2022年3月1日

住所 ：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階「0 Club（ゼロクラブ）」

代表取締役 ：黒川 周子

事業内容 ：一般・産業廃棄物のリサイクルコンサルティング、プラスチック廃棄物のリサイクル、

プラスチックペレットの加工、販売プラスチック製品の開発、販売

URL ：https://esa-gl.com/