雑誌『Safari』がNew Balanceに別注をかけたスペシャルな１足！　特別仕様のニューバランス“1906R”が2026年4月１日に発売開始！

株式会社日之出出版

株式会社日之出出版は、ライフスタイル誌『Safari』がニューバランスに別注をかけたシューズを4月１日から発売します(先行予約受付は3月25日より開始)。ニューバランスのフラッグシップモデルのひとつでもある人気の“1906R”をベースに、Safariならではのこだわりポイントを詰め込んだ特別なシューズです。

Safari別注のNew Balance“1906R"\24,200（税込）

スペシャルなディテールを盛り込んだ“1906R”

メッシュ素材とスウェードで構成されたアッパーは、“カリフォルニアの夜の海”をイメージしたミットナイトブルーで統一。

シューレースは通常のヒラ紐から、ドローコードに変更。さらに取り外しできるミニポーチも付属しました。

さらにインソールには、夜の海のさざ波をイメージさせるプリントを施しています。

3月25日よりSafariの公式EC、Safari Loungeにて先行予約受付スタート。4月１日から発売開始。

【汎用性の高いシックな配色と快適な履き心地】

2000年代のランニングシューズを象徴する“1906”を再構築した“1906R”。この質感たっぷりのスウェードとメッシュのアッパーを、“カリフォルニアの夜の海”をイメージしたミッドナイトブルーに別注。ソールカラーもブラックにすることで、シックでスタイリッシュな汎用性の高い１足に仕上げた。

またN-ERGYとABZORBのハイスペックソールが、快適な履き心地も約束してくれる。

別注ポイント１.【機能的なドローコードを採用】

通常、ヒラ紐が一般的なシューレースを、今回は伸縮性のあるドローコード仕様に変更。機能面の利便性の良さだけでなく、アウトドア風のデザイン要素も取り入れた。

別注ポイント２.【インソールに“さざ波”プリント】

インソールには、“夜の海”で静かに波立つ海面をイメージした、さざ波をプリント。落ち着いたダークなネイビーで構成されたアッパー同様、大人っぽいシックなムードを演出した。

別注ポイント３.【着脱できるミニポーチ付き】

今回はシューレース部分に着脱できる２つのミニポーチを標準装備。また通常のネイビーのヒラ紐も付属。シューレースをドローコード、ヒラ紐に付け替えるだけでなく、ミニポーチを取り付けたり、外したりすることができ、１足でさまざまなアレンジを楽しめるのもポイント。

＊商品ページURL

https://safarilounge.jp/product/newbalance/53164/

＊画像はこちらからダウンロードいただけます

https://drive.google.com/drive/folders/1_D76eMbmlfXLzWrYbQQhYf76Ft10KHva?usp=drive_link

【Safariとは】

2023年に創刊20周年を迎えた、いくつになっても冒険心と好奇心を失わないアクティブな大人の男性に向けたライフスタイル誌。カリフォルニアのビーチライフをテーマに、リラックス感と上質感を共存させたLAカジュアルファッションや、サーフィン、グルメ、旅行など、オフタイムを有意義に過ごすための情報を紹介している。

【お問い合わせ先】

(株)日之出出版 Safari Lounge

☎︎03-4485-1305

https://safarilounge.jp/