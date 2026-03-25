Nordic Semiconductor、サイバーレジリエンス法（CRA）対応を支援するライフタイム定額のFOTAソリューションを発表

ノルディック・セミコンダクター株式会社

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションのグローバルリーダーであるNordic Semiconductor(https://www.nordicsemi.jp/)は、EUのサイバーレジリエンス法（CRA）への対応に向けた重要な取り組みとして、nRF Cloud(https://www.nordicsemi.jp/products/cloud/)において一度の前払いで利用できるライフタイムFOTA（Firmware Over-the-Air）およびデバイス管理ライセンス提供を開始したと発表しました。

CRAによると、欧州市場で接続デバイスを展開するメーカーは2027年以降、各デバイスのライフタイム全体にわたり、特定された脆弱性に対するセキュリティアップデートの提供が義務付けられます。Nordicの低消費電力ワイヤレス製品ポートフォリオ全体で利用可能なnRF Cloudは、独自の更新インフラを構築する複雑さを回避しつつ、わずか数分でCRAのセキュアアップデート要件を満たすことを可能にし、シンプルな1回の費用でご利用いただけます。

Memfaultの創業者であり、Nordic Semiconductorのソフトウェアサービス担当VPであるFrançois Baldassariは、次のように述べています。「EUサイバーレジリエンス法への対応準備は、デバイスメーカーにとって大きな運用負荷とプロジェクトの複雑性をもたらします。CRAの施行が目前に迫る中、Nordicは顧客のコンプライアンス対応を簡素化し、加速するソリューションをご提供します」

nRF Cloudは、すべてのNordicベースのデバイスに事前統合されており、EUのサイバーレジリエンス法（CRA）および米国のCyber Trust Markへの対応に向けたターンキーの基盤を、メーカーに提供します。これにより、セキュアなアップデート、監査可能性、そして長期サポートを、製品ライフサイクル全体にわたり、シンプルかつコスト予測可能な形で実現します。

チップからクラウドまでの完全なソリューション

nRF Cloudは、Nordicの統合かつスケーラブルなソフトウェア開発キット「nRF Connect SDK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrfconnectsdk/)」と統合されており、大規模展開に対応する実績あるチップ・トゥ・クラウドのFOTAソリューションを提供します。

主な機能は以下の通りです：

- nRF Connect SDKに組み込まれたMCUbootブートローダー- 低消費電力デバイス向けに最適化されたグローバルFOTA配信ネットワーク- ゲートウェイベース更新向けの既製FOTAライブラリ- 分析、ヘルスモニタリング、ロールバック機能を備えた自動段階展開- 直感的なフリート管理コンソール- 承認ワークフローと改ざん不可能な監査ログ

FOTAの経済性を再定義するライフタイム課金

従来のFOTA手法では、継続的なクラウド利用料や高額な独自インフラが必要でした。Nordic SemiconductorのライフタイムFOTAモデルは、これを一度の前払い費用に置き換え、デバイスの全寿命にわたるセキュア更新とデバイス管理をカバーします。これにより、長期的な保守性と規制対応が保証されます。

Baldassariは、次のように説明しています。「ライフタイムFOTAは、長期的なデバイスサポートをコスト負担から競争優位へと転換します。メーカーはコストや複雑さを気にすることなく、出荷済みデバイスに対して機能追加、修正、改善を継続的に提供できます。さらに、シリコン、ソフトウェア、クラウドを統合することで、初日から現実的な規制対応を可能にし、長期的に持続可能な形で提供します。これにより総所有コストを削減し、市場投入までの時間を短縮します」

Memfaultの実績ある基盤を活用した新サービス

nRF CloudのFOTAモデルは、Nordicが2025年に買収したIoT向けの信頼性および可観測性プラットフォームであるMemfaultが開発したインフラを基盤としています。顧客は、数百万台規模のデバイスで実運用により検証され、長年にわたる開発を通じて洗練されてきたシステムの恩恵を受けることができます。

Memfault技術のnRF Cloudへの統合は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせた提供により、ライフサイクル保守の負担軽減と規制対応の簡素化を目指すNordicの戦略を支えています。この統合スタックにより、顧客はコネクテッド製品をより効率的に市場投入し、長期にわたって維持管理することが可能になります。

提供状況

nRF CloudのライフタイムFOTAおよびデバイス管理サービスは、NordicのnRF54(https://www.nordicsemi.jp/tag/nrf54/)、nRF53(https://www.nordicsemi.jp/tag/nrf53/)、nRF52(https://www.nordicsemi.jp/tag/nrf52/)シリーズのBluetooth(R) Low Energy SoCおよび、nRF91(https://www.nordicsemi.jp/tag/nrf91/)シリーズのセルラーIoTモジュールすべてで利用可能です。価格は、フリート規模やプロジェクト要件に応じて、1デバイスあたり1ドルからとなっています。

NordicのライフタイムFOTAソリューション(http://nrfcloud.com/lifetime-fota-form?__hstc=8439722.eed2a5574ae2e59e0a9baeda365894eb.1774309892956.1774309892956.1774309892956.1&__hssc=8439722.4.1774309892956&__hsfp=42a64c950c1d209eee15a00248aa9acf)の詳細については、同社ウェブサイトをご覧ください。

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Nordic Semiconductorについて

Nordic Semiconductorは、低消費電力ワイヤレス接続ソリューションにおけるグローバルリーダーであり、ハードウェア、ソフトウェア、開発ツール、クラウドによるライフサイクルサービスまでを網羅した包括的なプラットフォームを提供しています。これにより、接続型製品の開発を簡素化・加速するとともに、製品ライフサイクル全体にわたって信頼性の高い性能を実現しています。1983年に設立され、本社をノルウェーに置くNordicは、世界中で約1,450名の従業員を擁しています。Bluetooth(R) Low Energy（Bluetooth LE）のパイオニアとして業界を牽引してきた同社は、セルラーIoT、Wi-Fi、Matter、Thread、Zigbee、DECT NR+、NTN／衛星通信などへとワイヤレスソリューションの領域を拡大してきました。2025年には、Memfaultの買収によりチップからクラウドまでをカバーする提供価値を強化し、高度なデバイス監視機能やクラウドベースのオブザーバビリティを、同社の包括的なワイヤレス製品ポートフォリオに追加しました。Nordicの技術およびソリューションは、コンシューマー、ヘルスケア、産業分野において、安全性が高く、拡張性に優れ、エネルギー効率の高い接続型製品の実現を可能にし、よりスマートでつながる世界の発展を支えています。

詳細はこちら（https://www.nordicsemi.com）をご参照ください。