令和8年度賃貸不動産経営管理士試験実施要領を公開

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会（会長：中村 裕昌）は、令和8年3月25日(水)に、令和8年度賃貸不動産経営管理士試験（以下、本試験）実施要領を公開いたしました。

本試験は、賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持ち、適正な管理業務を行う事ができる専門家「賃貸不動産経営管理士」に必要とされる知識を問う試験です。

また「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」（以下、本法）において、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件となる国家資格の試験でもあります。

本法により、業務管理者の設置要件を満たさない賃貸住宅管理業者は、その時点で処分・罰則等の対象となります。適法な業務管理者の配置、適切な法的知識習得のためにも、賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。

なお、本年度は、受験者の利便性の向上と受験申込者の増加を目的として、新たに山形・富山・佐賀の3地域を追加し、全国41地域で実施いたします。またWEB申込と郵送申込で受験申込期間が異なりますので、ご注意ください。

【令和8年度賃貸不動産経営管理士試験実施要領】

試験日時：令和8年11月15日（日）13：00 ～ 15：00（120分間）

試験会場：全国41地域（北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）

受験要件：日本国内に居住する方であれば、年齢、性別、学歴等に制約はありません。どなたでも受験できます。

出題形式：四肢択一、50問 ※ただし、令和7年度及び令和8年度の賃貸不動産経営管理士講習（試験の一部（5問）免除）修了者は45問です。

受験申込期間：WEB申込 令和8年8月3日(月)12：00～9月30日(水)

郵送申込 令和8年8月3日(月)～9月24日(木) 当日消印有効

※願書請求は令和8年9月14日(月)12：00まで

受験手数料：12,000円

合格発表：令和8年12月24日(木)（予定）

詳しくはこちら↓

https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary