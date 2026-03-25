リーガルリサーチAIのLegalscape、国内弁護士5人に1人が導入　法情報のリサーチ基盤として、約1万人の弁護士が活用

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田 樹、以下リーガルスケープ）が提供するリーガルサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」の導入弁護士数が、国内弁護士数の20%を突破したことをお知らせいたします。日本弁護士連合会に登録されている弁護士数に対し、約20%にあたる約1万人の弁護士に利用されており、法律実務におけるデジタルインフラとして普及が進んでいます。

■ 国内弁護士の20%が活用する「リーガル・インフラ」へ

複雑化する現代の法的課題に対し、弁護士が参照すべき情報は膨大な量に達しています。

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、単なる効率化のための「便利なツール」という段階を過ぎ、実務において欠かせない「インフラ」となりつつあります。

生成AIと、書籍・法令・判例などの法情報データベースを組み合わせた迅速なリサーチ環境は、個々の弁護士の業務効率化に留まらず、企業の意思決定速度の向上や紛争解決のスピードを支える社会的な役割を担っています。法的根拠へのアクセスを高速化することは、法律実務の質の維持・向上に直結する重要な意義を持っています。

■ リーガルリサーチAIがもたらす「業務効率化」

これまで、弁護士のリサーチ業務は数千冊に及ぶ書籍や判例集の読み込みを伴い、多大な時間を要していました。「Legalscape（リーガルスケープ）」は、以下の機能を通じて業務を効率化していきます。

- リサーチ時間の短縮：4,000冊以上の書籍や判例から、AIを活用して瞬時に必要な情報を要約。手作業での文献調査を大幅に削減します。- 場所を選ばないリサーチ：クラウド上で高度な法的根拠にアクセス可能。テレワークや外出先での実務も支えます。- より本質的な業務への注力：付加価値の低い検索時間が削減されることで、弁護士が「高度な法的判断」や「依頼人との対話」に集中できる時間を創出します。

事務的な作業負担を軽減し、専門職としての高いパフォーマンスを維持することは、法律実務の質の維持と強化につながります。

■ 株式会社Legalscape 代表取締役 八木田 樹のコメント

「弁護士の5人に1人に導入いただいた事実は、弊社のプラットフォームが法律実務を支えるインフラとして信頼を得つつある証であり、身の引き締まる思いです。これからも、最先端のテクノロジーと法情報を融合させ、法律実務の新しいスタンダードを創造してまいります。

◼️リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」について

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、2021年6月より提供を開始したリーガルリサーチプラットフォームです。 AIが必要な法情報を瞬時に要約し、知りたいことに最速でアクセスできます。

▼「Legalscape（リーガルスケープ）」サービスサイト

https://www.legalscape.jp/(https://www.legalscape.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_5nin1nin_top)

▼サービスの資料ダウンロード

「Legalscape（リーガルスケープ）」の詳細資料はこちらからダウンロードできます

https://www.legalscape.jp/contact(https://www.legalscape.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_5nin1nin_shiryo)

2023年9月には生成AIと弊社独自の自然言語処理技術を組み合わせたAIリサーチ機能を日本で初めて導入。書籍・法令・ガイドラインなどが一目で見渡せるその次世代的な体験や、業界最大級のコンテンツ （4,000冊以上の書籍を含む、計40,000件超) を利用できる点などをご評価いただき、五大法律事務所や、大手企業法務部、地域密着の法律事務所、社労士事務所や司法書士事務所など、全国の法務パーソンにご愛顧いただいております。

■株式会社Legalscapeについて

Legalscapeは「人とテクノロジーの共創による 未来の法社会を実装する」というパーパスを掲げ、高度な自然言語処理技術や生成AIの法律分野での基礎研究・応用などの技術力を強みとするリーガルデータ＆AIカンパニーです。法にまつわる知的生産を支え、法の知をより正確に・迅速に・社会の隅々まで届けることで、より豊かな法社会を実現していくことを目指しています。

■会社概要

企業名：株式会社Legalscape（リーガルスケープ）

代表者：代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹

所在地：東大前オフィス（本社）

〒113-0023 東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

虎ノ門オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階

グロース虎ノ門 Room 6

設立：2017年9月14日

公式HP：https://www.legalscape.jp/corp