pamxy、戦略的なデータ分析を仕組み化する「YouTubeインサイト管理・分析テンプレート」を本日無料公開。同時にデータ分析連載 第2弾を解禁

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube活用におけるデータ分析の精度向上と戦略立案を支援するため、多機能型「YouTubeインサイト管理・分析テンプレート」の無料配布を開始いたしました。

また、連載第2弾として、インプレッションの解説コンテンツを公開したことをお知らせいたします。

本連載と配布テンプレートを併用いただくことで、インプレッション（露出）や視聴維持率などの重要指標を正しく読み解き、数値に基づいた再現性の高い運用体制の構築を支援いたします。

◼︎ 多機能型「YouTubeインサイト管理・分析テンプレート」公開の背景

YouTube運用において、インサイト（アナリティクス）の数字を確認するだけでは不十分であり、その数字を「次の企画や改善にどう活かすか」という戦略的な視点が欠かせません。しかし、多くの企業ではデータの蓄積がバラバラであったり、競合との比較が主観に頼っていたりするのが現状です。

弊社が自社チャンネル運用で培ってきた、「インプレッションの伸びや視聴者の反応を捉え、戦略的にチャンネルを伸ばすための分析フレームワーク」をより多くの担当者様にご活用いただくため、今回のテンプレート公開に至りました。

【無料提供：YouTubeインサイト管理・分析テンプレート】

https://drive.google.com/drive/folders/1T-ol9VjNkkqteQvoS3_L1kmll9a3uwfo?usp=drive_link

◼︎データ分析連載第2弾：インプレッションを最大化させる分析フローを公開

今回の連載記事では、提供を開始したテンプレートの各機能（ダッシュボード、競合比較、戦略策定シート等）を最大限に活用するために不可欠な「インプレッション」の仕組みと、分析結果をクリエイティブに反映させるためのポイントを詳述しています。

【本テンプレートおよび連載でカバーする5つの主要機能】

総合ダッシュボード： チャンネル全体の健康状態をひと目で把握し、異常値を即座に特定。

動画別パフォーマンス分析： インプレッション数やクリック率の相関から、サムネイルやタイトルの改善点を抽出。

競合比較（コンペティター）： 競合チャンネルの伸び率や投稿傾向を数値化し、自社の立ち位置を客観視。

コンテンツ戦略策定（ストラテジー）： 視聴維持率などの分析結果に基づき、次の企画の優先順位をロジカルに決定。

属性・トレンド分析： 視聴者属性や月単位の推移から、ターゲットのニーズ変化を読み解く。

※本テンプレートの活用について

本ツールは数値を可視化する「健康診断書」です。算出されたデータに基づき、「どのジャンルを強化すべきか」「リソースをどう配分すべきか」といった具体的な戦略立案や、分析の代行・内製化支援については、弊社の専門コンサルタントによるアドバイスも併せてご活用ください。

▼詳細はこちら

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/impression/(https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/impression/)

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-vseo/

◼︎ 今後の連載予定

本連載では、今後もYouTubeの企業活用に関する実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。

「A/Bテストの実施手法」「ショート動画の数値分析」「CV（成約）への貢献度測定」など、データを武器にビジネス成果を最大化させるノウハウを発信してまいります。

下記はYouTubeの活用方法や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となる内容となっていますので、ぜひご参考ください。

▼詳細はこちら

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp