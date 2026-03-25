Duolingo、チェスコースに友だちを招待して対局できる新機能を追加

Duolingo, Inc.

Duolingo, Inc.（本社所在地：Pittsburgh, USA）が提供する教育アプリ「Duolingo」は、チェスコースにおいて友だちを招待して対局できる機能を新たに追加したことをお知らせします。2026年2月に導入した学習者同士の対局モードに続くアップデートとして、iOS版の学習者はアプリ内の「チェス対局」タブから友だちを直接招待し、対局を楽しめるようになりました。Android版についても今後数週間以内に対応予定です。

Duolingoは、語学にとどまらず、音楽や数学などへと学びの領域を拡張してきました。こうした取り組みの一環として、論理的思考力や問題解決力を楽しく身につけられるチェスコースを、2025年4月に先行公開しました。公開以降、本コースは新たな学習分野の中でも特に利用が拡大しています。

今回のアップデートは、チェスコースの提供開始以来、学習者から多く寄せられていた要望の一つです。2026年2月に世界中の学習者同士が自動マッチングで対局できる機能をリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000069537.html)しましたが、本アップデートにより特定の友だちに招待を送って一緒にチェスの対戦を楽しむことが可能になりました。

学習者はアプリ内で習得した知識や戦略を、身近な相手との対戦という実践的な場面で活用できるようになり、学習へのモチベーション向上や理解の定着にもつながることが期待されます。

友だちとの対局方法

友だちとの対局は、アプリ内の「チェス対局」タブから招待することで開始できます。

iOS端末を使用している学習者は誰でも招待を送ることができ、招待された側はiOS・Androidいずれの端末からでも対戦に参加できます。

なお、友だちがDuolingoを利用していない場合は、アカウント登録後に対局が可能となります。

今後について

学習者同士の対戦モードでは今後も段階的なアップデートを予定しており、対戦結果の共有機能やリアクション機能、再戦機能など、対戦体験をより楽しめる機能の追加を検討しています。

Duolingoは今後も、語学をはじめ音楽・数学・チェスなど幅広い分野で、誰もが楽しく学べる学習体験を提供し続け、世界中の学習者に新たな可能性を広げてまいります。

Duolingoについて

「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、モバイル学習プラットフォーム「duolingo」、英語力認定試験「Duolingo English Test」を提供しています。

Duolingo（www.duolingo.com）は、世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリです。短く遊び感覚で取り組めるレッスンを通じて、言語・数学・音楽・チェスを学ぶことができます。英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供しています。

「Duolingo English Test」は、海外大学進学など英語力の証明が必要とされる場面で利用できる信頼性の高い試験です。地理的・経済的制約に縛られることなく受験することができ、現在世界6,000以上の教育機関で受け入れられています。