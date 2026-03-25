OKAN、味の素グループとの協業で新サービスを共同開発

株式会社OKAN

企業の人材定着を支援する株式会社OKAN（代表者：沢木恵太、本社：東京都豊島区）は、味の素株式会社(代表者：中村茂雄、本社：東京都中央区)、味の素冷凍食品株式会社（代表者：寺本博之、本社：東京都中央区）との三社協業を開始いたします。

本協業では、OKANが置き型社食(R)︎「オフィスおかん」を通じて蓄積してきた、働く現場における人材定着の知見やサービス提供の仕組みと、味の素グループが創業以来培ってきた「おいしく食べて健康づくり」を体現する高度な冷凍食品開発技術を融合。人手不足に直面する企業の職場環境に求められる多様なニーズに応えるべく、一食完結型の置き型社食(R)︎「あえて、(R)︎ オフィス。」を共同開発いたしました。2026年5月1日(金)より提供を開始します。

▼「働く人」の選択肢を増やす新サービスを共同開発

OKANは「働く人のライフスタイルを豊かにする」というミッションを掲げ、働きたい人が働き続けられる社会の実現に向けて、人材定着の観点から企業の組織づくりを支援しています。一方、味の素グループは「アミノサイエンス(R)で人・社会・地球のWell-beingに貢献する」という志（パーパス）を掲げ、食と健康の課題解決を追求してまいりました。

両社は、人手不足によりますます多忙となった現代の「働く現場」において、食生活の乱れが心身のコンディション悪化を招く悪循環の改善に向けて強く共感いたしました。味の素グループが持つ100年以上の歴史に裏打ちされたブランド力と技術力 、そしてOKANが持つ働く現場への実装力を掛け合わせることで、一社では成し得ないスピード感と規模で「望まない離職を生まない社会」の実現を目指してまいります。

株式会社OKAN 代表取締役 沢木恵太 コメント

OKANは「働く人のライフスタイルを豊かにする」をミッションに掲げ、望まない離職を生まない組織づくりを支援しています。今回の味の素グループとの協業は、リテンションマネジメントにおける支援の幅を広げ、現場の多様なニーズに応えるための重要な取り組みです。多忙な中でも「食」の質を妥協せず、自分に合った選択ができる環境を整えることは、人材定着において不可欠な要素です。リテンションマネジメントカンパニーとして、誰もが健やかに働き続けられる社会の実現を加速させてまいります。

▼一食完結型の置き型社食(R)︎「あえて、(R)︎オフィス。」

「あえて、(R)︎オフィス。」は、まぜご飯とおかずが一つになった冷凍弁当をオフィスの専用冷凍庫に常備する、一食完結型の置き型社食(R)︎サービスです。忙しいビジネスパーソンが「仕方なくオフィスで食事を済ませる」のではなく「忙しいときこそあえて、オフィスで食べたくなる」ような、栄養バランスと満足感を追求した食事を時間や場所の制限されることなく提供します。月額利用料金は、商品代金を含め9万円台～（初期費用別）。専用冷凍庫の貸与のほか、専任スタッフによる活用支援等がサービスに含まれており、導入後の定着や運営をサポートします。また、企業が商品代金の一部を負担することで、従業員が1食あたり税込350円で利用することも可能※1です。

（設置イメージ：「あえて、(R)︎オフィス。」）（商品イメージ：鯵フライ、大根の葉と干し海老のまぜご飯）

提供する冷凍弁当「あえて、(R)︎」は、味の素グループが2024年1月から家庭向けサブスクリプションサービスとして提供開始し、3ヵ月で10万食の販売を達成しました。味の素独自の「おいしさ設計技術(R)︎」によって、食物繊維・塩分相当量・野菜配合率において1日あたりの摂取量目安の1/3の量を目安※2として開発されています。全57種類（2026年3月現在）の豊富なラインナップのうち「あえて、(R)︎オフィス。」では「鯵フライ、大根の葉と干し海老のまぜご飯」「三元豚のロースカツカレー、枝豆ご飯」など厳選した計24種類のメニューを皮切りに、ラインナップを入れ替えながら提供予定です。さまざまな具材と大麦が入ったまぜご飯と、揚げ物・焼き物などを含むバリエーション豊かなおかずが一つの容器に入った一食完結型で、一度のレンジアップで食事が完成する究極の手間抜きを実現しています。

▷「あえて、(R)︎オフィス。」に関するお客様向けお問い合わせ先

https://forms.gle/Vx22Dfhbnr8pWJXy9

※1 税込350円は想定利用価格です。商品代金は税込670円で、企業による自由な価格設定が可能です。税務上の取り扱いにつきましては、ご利用企業にて税理士等の税務専門家へご確認・ご相談いただくようお願いしております。

※2 1日当たりの摂取目安量は、栄養素等表示基準値（18歳以上、基準熱量2,200kcal）、厚生労働省推進・健康日本21の野菜摂取目標量（1日350g）に基づいています。実際の商品毎の栄養成分値は、原材料等の要因により前後しますので、各商品情報をご確認ください。

▼企業概要

味の素株式会社- 代表者：取締役 代表執行役社長 最高経営責任者 中村茂雄- 本社：東京都中央区京橋一丁目15番1号- 設立：1925年12月17日- URL：https://www.ajinomoto.co.jp/

※「あえて、」「アミノサイエンス」は味の素株式会社の登録商標です

味の素冷凍食品株式会社- 代表者：代表取締役社長 寺本博之- 本社：東京都中央区銀座7丁目14番13号 日土地銀座ビル- 設立：2000年10月1日- URL：https://www.ffa.ajinomoto.com/株式会社OKAN- 代表者：代表取締役 沢木恵太（Keita Sawaki）- 本社：東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル6階- 設立：2012年12月10日- URL：https://okan.co.jp/

株式会社OKANは「働く人のライフスタイルを豊かにする」をミッションに、望まない離職を生まない組織づくりを支援する、リテンションマネジメントカンパニーです。働く人を支援するサービスが溢れる社会を創造し、働く人と組織がハイジーンファクター（衛生要因）を理由に働きつづけることを諦めてしまうことがない「働きつづけられる」社会を実現することを目指しています。

そのために、組織の問題を可視化し、その解消を実践支援する意識調査・組織課題改善サービス「ハタラクカルテ(R)︎」と、健康な従業員の創出を支援する置き型社食(R)︎サービス「オフィスおかん(R)︎」を展開しています。

※「ハタラクカルテ」「オフィスおかん」「置き型社食」は株式会社OKANの登録商標です