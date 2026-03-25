ノースサンド「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に2年連続で認定

株式会社ノースサンド

総合コンサルティング会社の株式会社ノースサンド(本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 知紘、以下 ノースサンド)は、経済産業省および日本健康会議が実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に、2年連続で認定されました。

ノースサンドは、社員一人ひとりの健康こそが、より良い仕事や当社らしい新たな価値を生み出す原動力であると考えています。こうした考えのもと、取締役CFOをトップとし、コーポレート本部(経営企画・労務)および保健師・産業医が密接に連携しながら、健康経営の推進体制を構築しています。

また、社員の心身の健康保持・増進を目的として、健康意識の醸成や職場環境の整備を進め、働きやすさと仕事へのやりがい、高いパフォーマンスの両立を目指しています。

▼ノースサンドの健康経営の主な施策〈健康経営を支える組織文化づくり〉- 毎月の全社員集会や、年に一度全社員が一堂に会し一年を振り返る「Northsand Awards」など、全社イベントを通じたコミュニケーションの活性化- フリーアドレス制の導入や休暇制度など、柔軟な働き方とコミュニケーションの活性化を図る制度設計の推進- 育児・介護と仕事の両立を支援する制度と、社員同士が支え合う組織文化の醸成〈心の健康を支える施策〉- コンサルタントに寄り添い、モチベーション高く働けるよう支援するフォローアップチームの体制構築- 健康状態の早期把握とフォローを目的としたコンディショニングチェックアンケートの実施- ストレスチェックや個人面談、相談窓口の設置、ハラスメント研修の実施などのメンタルヘルス対策の推進〈体の健康を支える施策〉- 専属産業医による健康啓発動画「KENKOタイムズ」の展開や、健康に配慮した食事提供、体力測定イベントの実施など、社員が日常的に健康を意識できる環境づくり- 定期健康診断や予防接種の実施- スポーツ活動支援や社内イベントの実施による、運動習慣やコミュニケーションの促進

今後も、ノースサンドらしさを大切に、当社ならではの多様な施策を展開し、これまで以上に働きやすく魅力ある環境づくりに、健康経営の観点から継続的に推進してまいります。

【ノースサンドの取り組みについて詳細はこちら(https://northsand.co.jp/guideline/health-management/)】

▼健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

【経済産業省 健康経営優良法人認定制度についての詳細はこちら(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)】

会社名：株式会社ノースサンド

本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 7F

代表取締役社長：前田 知紘

設立：2015年7月

資本金：4,717百万円

事業内容：ITコンサルティング・ビジネスコンサルティング