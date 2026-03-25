＜奈良県 奈良市内2店舗目＞「保険見直し本舗　ならファミリー店」が2026年3月25日水曜日オープン。

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年3月25日(水)に「保険見直し本舗 ならファミリー店」をオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 ならファミリー店」のコンセプト

保険見直し本舗 ならファミリー店 店舗イメージ

奈良市の大和西大寺駅は、乗り入れ路線の多さから利便性が高く、歴史・文化と活発な発展が共生する人気のエリアです。通勤や観光など数多のお客さまが行き交う駅からほど近くに位置する大型商業施設「ならファミリー」は、1972年の創業以来、長らく地域の皆さまの暮らしを支え愛され続けています。幅広いお客さまが訪れ賑わうこの歴史ある施設において、この度、奈良市内では2店舗目となる「保険見直し本舗 ならファミリー店」をオープンいたします。

今回出店いたします専門店街5階は、市民サービスセンターや郵便局など公共性の高い区画が集まっており、ご来館される皆さまの暮らしや人生と強く結びついたフロアです。保険見直し本舗 ならファミリー店も、お客さまのライフプランに関するお悩みをいつでも相談できる身近な存在となり、人生に彩りを添えるよりどころとして末永くご愛顧いただけるよう邁進してまいります。

◆店舗所属アドバイザー 田中 博也より

お客様と一生のお付き合いができるよう、『信用と信頼』を何より大切にしています。

これまでの接客経験を生かしてお客様それぞれのお話に耳を傾け、お心に寄り添って対応いたします。保険の仕組みや商品について分かりやすく丁寧にご説明し、選択肢の中から最適なプランをご提案いたします。

保険のことでお悩みでしたら保険見直し本舗 ならファミリー店にご来店ください。

『相談して良かった』とご安心いただけるよう、誠心誠意ご案内させていただきます。

◆ご相談キャンペーン

初めて無料相談を実施された方に、スイーツギフトチケット1,000円分をプレゼントいたします！

【キャンペーン期間】

2026年3月25日(水)～2026年4月30日(木)まで

【対象となる方】

・保険見直し本舗の店頭、または店舗で配布されるチラシに記載のQRコードからご予約の方

・保険見直し本舗の直営店にて、初めて生命保険の保険相談をされた方

【注意事項】

※店舗/対面での保険相談を実施された方が対象となります

※他キャンペーン併用不可

※1世帯につき、おひとつプレゼントいたします

※ノベルティはご相談後にお渡しいたします

※プレゼントの内容は、都合により商品が変更になる可能性がございます

※保険相談に十分なお時間（30分以上）いただけない場合は対象外となります

※ギフトチケットは電子チケットです。電子チケットをご利用いただけない方は別の商品へ変更させていただきます

※ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます

※ポイント数は受け取ったチケット券面などでご確認ください

※ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます

※ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください

※その他詳細は店頭にてご確認ください

◆店舗詳細

住所：〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2丁目4-1 ならファミリー5F

営業時間：10：00～20：00

定休日：施設に準ずる

アクセス：電車…近鉄奈良線「大和西大寺駅」（北口）より徒歩約3分

電話番号： 0742-93-5372

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/nara/nara-shi/39481/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/