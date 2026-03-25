ポリエチレン製品の価格改定について

日本サニパック株式会社

日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上充治）は、弊社取り扱いのポリエチレン製品全般について、2026年5月21日（木曜）着荷分より価格改定（値上げ）することを決定しましたので、お知らせいたします。

1．背景および理由

昨今のイラン・中東地域情勢の緊迫化を背景に、原油価格のみならず、ポリエチレン自体の国際市況が急騰しております。

さらに、以下のような複合的な要因により、コストの大幅な上昇が続いております。

- ペルシャ湾・ホルムズ海峡付近での船舶滞留に伴う海上輸送リスクの高まりによる、海上運賃・戦争保険料の急騰- 世界的なコンテナ不足による物流費の増大およびリードタイムの長期化- 原油価格高騰に伴う電力・燃料コストや工場操業コスト、ならびに輸送コストの上昇- 円安の定着による輸入原材料・製品のコスト増- 副資材（外袋・外箱・カートン段ボール等）価格の上昇

弊社といたしましても、生産性向上や経費削減、原材料調達の見直し、在庫管理の強化など、様々なコスト削減策を講じてまいりましたが、主原料であるポリエチレン価格の急騰と上記諸コストの上昇分を自社努力のみで吸収することは極めて困難な状況です。

つきましては、お客様への安定供給と品質維持の責任を果たすため、ポリエチレン製品の価格改定（値上げ）を行うことといたしました。

2．対象製品

弊社取り扱い全製品（ポリエチレン製品全般）

3．価格修正幅（値上げ幅）

従来価格の30％以上

※詳細条件につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

4．価格改定時期

2026年5月21日（木曜）着荷分より

今後も、原材料調達の安定化や在庫管理の強化、生産効率の向上など、より一層のコスト削減努力とサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■会社概要

社名：日本サニパック株式会社

所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5

代表者：代表取締役社長 井上充治

事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売

設立年：1970年（昭和45年）

株主：伊藤忠商事株式会社 100%

■お問い合わせ先

本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口

日本サニパック株式会社

経営企画本部 広報担当 細川

TEL：03-3469-4842

お問い合わせ窓口：

https://www.sanipak.co.jp/contact.html