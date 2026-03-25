濡れた髪のまま使用できて、洗い流し不要!朝の寝ぐせ直しにも。ベビー・キッズの繊細な髪のためのトリートメントスプレー

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

子ども靴ブランド「IFME」（イフミー：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、育児負担を軽減するスキンケア商品を展開する「IFME skincare（イフミースキンケア）」から、朝の寝ぐせ直しや、濡れた髪のまま使えるトリートメントスプレー「IFME トリートメントスプレー」を、IFME 直営店舗、オンラインストア、他 IFMEスキンケア 取扱店舗にて2026年4月1日より発売開始します。

ベビー・キッズの細く、繊細な髪のためのトリートメントスプレー

細く絡まりやすいベビーやキッズの髪質を考え、うるおい成分・植物性セラミド*¹ を配合。根元からうるおいを与えることで寝ぐせをすばやく整え、べたつきにくい、さらっとした仕上がりです。

また、お風呂上がりの濡れた髪にサッと使える洗い流さないコンディショナーとしても使用可能。すすぎ時間が不要なうえ、速乾処方でドライヤーによる乾燥時間を約2/3 に短縮し*²、毎日のヘアケアにかかるパパ・ママの負担軽減をサポートします。

*1 糖脂質（保湿成分）*2 当社比

商品概要

FME トリートメントスプレー

販売名：IFME トリートメントスプレーa（ヘアミスト）

内容量：120ml

価格：1,980円（税込）

≪商品特徴≫

・シャンプー後、洗い流し不要のトリートメントとして使えます

・速乾処方により、ドライヤーによる乾燥時間を2/3に短縮*²

・根元から濡らすことで朝の寝ぐせを整え、さらっとした髪に

・細い髪質のベビー期からキッズ期まで幅広く使えます

・清潔感がある気持ちのいい「さわやかサボンの香り」

・うるおい成分植物性セラミド*¹配合

・自然由来指数 92％

・無添加処方 (パラべン、合成着色料、サルフェート、ジメチコン、動物性原料不使用）

*1 糖脂質（保湿成分）*2 当社比

販売店

IFME有明ガーデン店

〒135-0063 東京都江東区有明 2-1-8 有明ガーデン4F

IFME西宮ガーデンズ店

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 3F

IFMEイオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1 イオンレイクタウンmori 3F

IFME公式オンラインストア

https://ifme.jp/

楽天市場 IFMEスキンケア公式ショップ

https://www.rakuten.co.jp/ifme-skincare/

Amazon IFMEスキンケア公式ショップ

https://x.gd/DKA27

■IFMEskincareとは

「子どもの成長を健やかに育む」IFME（イフミー）のコンセプトを基に、小児皮膚科学と発達学の考え方に基づいて開発を行うスキンケアラインです。お子様の肌、髪、行動特徴を捉え成分にこだわることは勿論のこと、毎日簡単ラクに続けていただける使いやすさが特長のブランドです。

■IFME（イフミー）とは

「子どもたちの健やかな成長を育む」をコンセプトに、ファーストシューズからベビー、キッズやジュニアまで、直営店・オンラインストアの他、靴量販店を中心に全国展開しています。早稲田大学スポーツ科学学術院の鳥居俊教授との共同研究のもと、子どもたちの足や歩行だけでなく、取りまく生活習慣や環境にも目を向け、子どもたちの大切な足の発育をサポートする“靴づくり”を行っています。

子ども自身での履きやすさに配慮した「アウトサイドストラップ」や、子どもの健やかな足の成長を育むインソール「ウィンドラスソーサー (R)」などIFMEのオリジナル機能を搭載しています。

IFME公式ウェブサイト：https://ifme.jp/

■会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride（エバーストライド）」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting（永続する）」と「Stride（歩み）」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています。）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて、消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地：東京都台東区台東1丁目30番7号 秋葉原アイマークビル12階

URL： https://www.marucob.com/

※丸紅コンシューマーブランズ株式会社は、2026年4月1日付で丸紅ファッションリンク株式会社と統合し、新会社「丸紅コンシューマーリンク株式会社」となる予定です。統合後も「IFME」をはじめとする各ブランドの取り扱いを継続し、消費者や関係者にさらなる価値提供を目指してまいります。