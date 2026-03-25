受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム「Bカート」が4月14日(火)・15日(水)・16日(木)開催の「DX総合EXPO 2026 春 名古屋」に出展
株式会社Dai
【名称】DX 総合EXPO 2026 春 名古屋(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)
ご来場登録はこちらから :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-nagoya
Bカートについて詳しく見る :
https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325
導入企業2000社超・運営実績No.1(※)の「Bカート」を提供する株式会社Dai(ダイ)(京都市中京区、代表取締役：木脇和政)は、2026年4月14日(火)・15日(水)・16日(木)の3日間、ポートメッセなごやにて開催される「DX総合EXPO 2026 春 名古屋」に出展いたします。
(※日本ネット経済新聞社調べ)
イベント概要
【名称】DX 総合EXPO 2026 春 名古屋(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-nagoya)
【開催日時】2026年4月14日(火)～16日(木) 各10:00-17:00
【会場】ポートメッセなごや(第二展示館)
【主催】DX 総合EXPO 実行委員会
【併催展】ビジネスイノベーション Japan／AI World
【出展ブース】S1-32
ご来場登録はこちらから :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-nagoya
Bカートとは
『Bカート』( https://bcart.jp/ )は受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォームとして導入実績2000社超、延べ75万社超の法人及び事業者の取引にご利用いただいております。また本格的なBtoB-EC・Web受発注システムが、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。
Bカートについて詳しく見る :
https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260325