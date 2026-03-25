株式会社キカガクが日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）に入会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（JDX）は、2026年3月1日

付で、株式会社キカガクが一般会員として入会したことをお知らせいたします。

株式会社キカガクよりコメント

キカガクでは、企業のDX推進に欠かせないデジタル人材の育成を、研修および学習支援を

通じて支援してきました。

eラーニング、集合研修、アセスメントを組み合わせ、現場での実践につながる学習機会

を提供することで、成果につながるDXを実現できる組織づくりに伴走しています。

日本デジタルトランスフォーメーション推進協会への入会を機に、企業が自らの力でDXを

推進できる社会の実現に向け、取り組みをさらに広げてまいります。

デジタル人材育成を通じた「自立的なDX」の推進に向けて

当協会では、単なるデジタルツールの導入にとどまらず、「現場の課題発見と変革」を起

点としたDXの推進と人材育成に取り組んでいます。

株式会社キカガクが提供する、現場での実践につながる体系的な学習支援は、当協会が目

指す「企業が自らの力でDXを推進できる社会」の実現を後押しするものです。

今後は、当協会では、株式会社キカガクをはじめとする会員企業との連携やコミュニティ

づくりを通じて、より多くの企業がDXを“自分たちの手で”推進できる環境の整備を目指し

てまいります。

【株式会社キカガクについて】

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-6-4 渋谷イーストプレイス4F

代表者：代表取締役社長 大崎 将寛

URL：https://www.kikagaku.co.jp/

事業内容：AI・デジタルサイエンス分野における教育事業、DX人材ラーニング・アセスメ

ントプラットフォームの展開 等

【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】

事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：代表理事 森戸 裕一

発足：2010年6月（法人化：2010年10月）

URL：https://jdxa.org/

事業内容：

DX人材の育成および組織変革支援

DXに関するイベント・勉強会の開催

地域・中小企業のDX推進プロジェクト

政策提言・情報発信・啓発活動 ほか

JDXが運営するメディア：

経革広場：https://www.keikakuhiroba.net/

Digital Workstyle College：https://digitalworkstylecollege.jp/

TechTrends：https://techtrends.jp/