FWD生命、子ども虐待防止『オレンジリボン運動』支援のための募集代理店との協同寄付を実施

FWD生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼CEO：伊地知 剛、以下FWD生命）は、子ども虐待防止のための『オレンジリボン運動』の支援に賛同いただいた募集代理店と協同寄付を実施しました。

『オレンジリボン運動』支援のための当社新契約件数に応じたこの協同寄付に59社の募集代理店が賛同し、当社と賛同代理店が合わせて4,376,220円を認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークへ寄付しました。

■寄付概要

寄付金額：4,376,220円

対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日

対象商品：FWD生命の全商品

寄付先 ：認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク

オレンジリボン運動について

『オレンジリボン運動』は、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。

同じオレンジをブランドカラーとする当社は『オレンジリボン運動』の支援の一環として、子育てをやさしく支える、児童相談所相談専用ダイヤルの周知を中心に取り組んでいます。

『オレンジリボン運動』について詳しくは以下ホームページをご参照ください。

https://www.orangeribbon.jp/

FWD生命保険株式会社について

FWDグループは、香港証券取引所のメインボードに上場しており、アジアの10の地域で生命保険事業を展開しています。

FWD生命は「人々が抱く“保険”に対する感じ方・考え方を刷新すること」をビジョンに掲げ、

1996年8月の創業以来、常にお客さまの視点で考え、シンプルでわかりやすく、独自性豊かな商品・サービスを提供し、200万件を超えるご契約をお預かりしています。今後もFWDグループの一員としてアジアを代表する保険会社になることを目指します。

2025年11月28日発売のNEW よい保険・悪い保険2026年版（徳間書店）において、『FWD収入保障』が2018年の発売から7年連続で、ベストランキング第1位を獲得しました。

FWD生命についてより詳しく知りたい方は、www.fwdlife.co.jp(https://www.fwdlife.co.jp/)をご覧ください。