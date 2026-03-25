人材派遣のフジアルテ、AIによる即時架電で応募者との接触率約80%を達成

株式会社Mico

株式会社Mico(本社:大阪市北区、代表取締役社長: 山田 修)は、工場・製造系の職場に特化した人材派遣サービス「しごとアルテ」を展開するフジアルテ株式会社（本社：大阪市港区、代表取締役社長：平尾 隆志）が、AIコール「Mico Voice AI」をCRMシステムと連携し、Webフォームからの応募直後に自動で即時架電するクイックコール機能を本格稼働させた結果、オペレーターによる架電と比較して約2倍・約80%の接触率を達成したことをお知らせします。

応募から1分以内の架電を実現したことで求職者への接触率を向上し、現場オペレーターの業務負担軽減にも貢献しています。

Mico Voice AI WEBサイト：https://mico-inc.com/voice/

ご導入の背景

Mico Voice AIについて :https://mico-inc.com/voice/

「しごとアルテ」では、応募後の面談数増加を目指し、初回接触のスピードと質の向上が長年の課題となっていました。従来のオペレーションでは、応募者情報を1人あたり約1分かけて精査してから架電する手順を踏んでいたため、応募が集中する時間帯には初回接触までにタイムラグが生じていました。

また、架電しても繋がらないケースが多く、待機時間や再架電の管理がオペレーターの大きな負担になっていました。応募から10分後に架電していた頃には、すでに別の企業が先に接触しているケースも少なくなく、応募後の架電速度の改善が課題となっていました。

この課題を解決するために、AIコール「Mico Voice AI」クイックコール機能を導入。CRMシステムと連携し、Webサイトからの応募と同時にAIが自動で即時架電する体制を構築しました。

ご導入の成果

（１）接触率が約80%に向上。オペレーター架電比で約2倍を達成

クイックコール機能により、応募から1分以内での架電が可能となりました。その結果、接触率は約80%を達成し、オペレーターによる架電時の接触率と比較して約2倍・40pt高い水準となっています。※

※2026年3月4日時点

（２）「1番手」での初回接触を実現し、求職者体験を向上

求職者が複数社に同時応募するケースが多い中、応募直後に接触できることで、オペレーターへの接触による面談予約の案内ができるようになりました。求職者が応募した瞬間を捉えて即時に「すぐにお仕事探しができる体験」を提供できることは、求職者から選ばれる理由にもなっています。

（３）オペレーターの業務負担を大幅に軽減

導入前は「繋がりにくい電話リストにひたすら架電する」業務がオペレーターの心理的な負担にもなっていました。Mico Voice AI導入後は、意欲の高い求職者からの受電対応にシフトすることができ、現場オペレーターからは架電業務負担軽減の実感の声もあがっています。

インタビュー記事：https://mico-inc.com/case/fujiarte-2/

Mico Voice AIについて

Mico Voice AIは、人間らしさにこだわったAIコールサービスです。営業・採用・カスタマーサポートなど、さまざまな業種・業務における架電業務を自動化し、対応品質の均一化とオペレーターの業務効率化を支援します。

「Mico Voice AI」サービスサイト：https://mico-inc.com/voice/

～AIコールをご検討のみなさまへ、資料「AIコール活用のコツ」をご用意しています～

https://camp.mico-inc.com/wp-ai-call.html

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com