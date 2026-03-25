愛猫用の国産無添加ピューレおやつ「にゃっち」セブン‐イレブン松戸常盤平駅前店にて2月22日より販売開始

株式会社バイオフィリア

愛犬愛猫向け手づくりごはんブランド「CoCo Gourmet（以下、ココグルメ）」「Miao Gourmet（以下、ミャオグルメ）」を展開する株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太、以下、当社）は、2026年2月22日より、セブン-イレブン松戸常盤平駅前店にて、愛猫用ピューレおやつ「にゃっち」の販売を開始いたしました。

近年、家族の一員である猫の健康や食の安全性に配慮したフード・おやつを選びたいというニーズが高まっています。

当社はこれまで自社ECサイトや各種小売店での販売を中心に展開してまいりましたが、より日常生活に近いチャネルであるコンビニエンスストアでの取り扱いを開始することで、より多くの飼い主さまに「にゃっち」をお届けできると考えております。

今後も、地域に根ざした販売チャネルの拡大を通じて、愛猫と飼い主さまのより良い毎日に貢献してまいります。

商品概要・取り扱い店舗

【商品名】

ミャオグルメ にゃっち

【フレーバー】

・チキン（4本入り）

・まぐろ（4本入り）

・かつお（4本入り）

【販売開始日】

2026年2月22日

【取扱店舗】

セブン-イレブン松戸常盤平駅前店

※取り扱い期間、在庫の有無は店舗にご確認ください。

愛猫用おやつ「にゃっち」について：無添加、天然由来の原材料を使用し、毛玉ケアと腸内環境維持に配慮

１.食品グレードで100％天然由来の国産原料を使用

南九州産の鶏むね肉とささみ、鹿児島県枕崎産まぐろ、かつおといった、私たちが食べるものと同じ食品品質の100％天然由来素材を使用。鮮度に敏感なネコちゃんのために、新鮮な状態で3日以内に調理したお肉をたっぷり使用しました。

２.無添加・食塩不使用で余計なものを入れない設計

保存料、着色料、香料など無添加（※1）で、塩分を気にされる方のために食塩は一切使用していません。調味料に頼らずにネコちゃんが喜ぶ自然で新鮮な美味しさを追求しました。

３.毛玉ケアと腸内ケアのWケアで健康に配慮

濃縮乳酸菌FK-23（※2）を配合し、健康な腸内環境をサポートします。

さらに、2つの食物繊維（不溶性と水溶性）を配合することで、毛玉の形成を抑え、吐き戻しを軽減します。愛猫の快適な毎日をしっかりサポートするおやつです。

※1 保存料、着色料、香料、pH調整剤、調味料、発色剤、酸化防止剤不使用

※2 FK-23乳酸菌は様々な乳酸菌の中から選び出した「エンテロコッカス・フェカリス菌」を独自の技術で加熱処理することで、優れた働きを最大限まで引き出した乳酸菌

＜にゃっち商品情報は下記をご覧ください＞

https://miao-gourmet.com/products/nyatch

手づくりごはん「ココグルメ」「ミャオグルメ」

ワンちゃん用の手作りごはんブランド「CoCo Gourmet（ココグルメ）」、ネコちゃん用の手作りごはんブランド「Miao Gourmet（ミャオグルメ）」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※3）で食材の風味を生かした製法で嗜好性を高めた次世代の手作りごはんです。調理・配送・保管など、お客さまにお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理し、定期配送で愛犬・愛猫と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

ココグルメシリーズ、ミャオグルメシリーズは自社サイトのほか、大手ECサイト、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、専門店など累計2,000店舗以上（2026年1月時点）で販売しています。

※3 酸化防止剤・発色剤・pH調整剤・保存料・着色料・香料・調味料不使用

＜ミャオグルメブランドサイト＞

https://miao-gourmet.com/

＜ココグルメブランドサイト＞

https://coco-gourmet.com/

＜販売実績・受賞歴＞

・フレッシュドッグフード（※1）2022年度-2023年度売上No.1（※2）

・ココグルメシリーズ累計会員愛犬数40万頭突破（2025年4月時点）

・販売施設数は累計2,000店舗を突破（2025年12月時点）

・米国「Pet Innovation Awards」最優秀キャットフード（Cat Food Frozen/Raw Product of the Year）

・みずほ銀行が表彰する「Mizuho Innovation Award 2023.3Q」

・東京都後援「東京ベンチャー企業選手権大会2023」協賛企業特別賞

・「JAPAN DIRECT AWARD 2024」総合グランプリ・マーケティング部門賞

新規取扱いをご検討の事業者さま・施設さま

当社商品にご興味をお持ちの事業者さま、店舗さま、施設さまは、下記ウェブサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

＜お取扱いお問い合わせフォーム＞

https://coco-gourmet.com/other/wholesale

株式会社バイオフィリアについて

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、「すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる」ことをミッションとする、ペットウェルビーイング企業です。

私たちのものづくりは、愛犬愛猫に『食べる喜びと健やかな日々』を届けることが家族みんなの幸せにつながると信じ、その『幸せの循環』をすべてのご家庭にお届けすることを目指しています。そのために、日々の愛犬愛猫の食の選択肢を広げ、共に育んでいく、あなたと家族の食のパートナーであり続けます。

愛犬愛猫をオフィスに同伴できる福利厚生制度「わんダフル・ワーキング」や、保護どうぶつへの寄付活動などを行うアニマルウェルフェア（どうぶつ福祉）プロジェクト「わににゃる」などの企業活動を通じて、どうぶつが、けっしていのちをないがしろにされることなく、一生愛され、しあわせになれる世界を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社バイオフィリア

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿201

代表者：岩橋洸太

資本金：70,000,000円

事業内容：フレッシュペットフード「ココグルメ」「ミャオグルメ」の製造及び販売などのペット事業

コーポレートサイト https://biophilia.co.jp/