W２、ECの競争構造を再定義する次世代戦略「メディアコマース」を体系化した定義書を公開

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田 大樹、以下W２）は、自社ECの次なる成長戦略として「メディアコマース」を独自に定義し、メディアコマースの全体像や構造、戦略から実践までを体系的にまとめた「メディアコマース定義書」を公開しました。

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メディアコマース白書 ～ECのメディア化で「選ばれるブランド」を構築する戦略と実装～

https://www.w2solution.co.jp/useful_info_doc/mediacommerce/

背景｜自社ECは“構造的に不利な戦場”に置かれている

EC業界において、Amazonや楽天市場のようなECモールの優位性は年々強まっています。大量のデータと圧倒的な資本力を背景に、AIをより高度に活用しながら拡大を続けるECモールに対し、「探して買うだけのEC」という領域での競争は、構造的に難しくなっていくことが見込まれます。



一方で、消費者の行動は変わりつつあります。モノを買う行為から「コトを体験すること」にシフトしており、商品を選ぶ判断の前に、信頼できる情報を求める動きが強まっています。



しかしながら、企業が発信するコンテンツは、Instagram・TikTok・YouTube・ブログ記事・LINE・ライブ配信と、あらゆるチャネルに分散し、消費者は「どこを見れば良いか」分からない状態に置かれています。これらコンテンツを集約する場所として、これからは自社ECを「売る場所」から「選択を助けるメディア」に昇華する必要があります。



さらに、ChatGPTをはじめとするAIエージェントが商品を推薦する時代において、自社ECがAIに適切に認識される情報構造を持つことの重要性が高まっています。



これら「ECモールとの差別化」、「モノからコトへの消費」、「情報コンテンツの集約」の3つの変化に対応するために、W２は「メディアコマース」を定義しました。

提唱する戦略：「メディアコマース」という経営アジェンダ

W２は、この構造変化に対する解として「メディアコマース」を以下のように定義します。

販売と情報流通を統合し、自社ECを“顧客の意思決定基盤”へ進化させることで、ブランド価値と収益を同時に最大化する戦略モデル

これは単なるコンテンツ強化ではなく、「メディア × コマース × AI」を統合設計する経営戦略です。

1. メディア｜分散した情報の統合と主導権の回収

商品理解に必要な情報（記事・レビュー・UGC・動画・スタッフ投稿等）を自社ECに集約し、“顧客が最終的に参照する情報基盤”として再設計します。

これにより、外部プラットフォームに依存していた顧客接点を、自社資産へと転換します。

2. コマース｜意思決定からLTV最大化までの一気通貫設計

コンテンツ起点での購買導線を設計し、「認知 → 理解 → 信頼 → 購買 → 継続」という一連の体験をEC上で完結させます。加えて、CRM・サブスクリプション・レコメンドなどを統合し、単発売上ではなくLTV最大化を前提とした収益モデルへ転換します。

3. AI｜“選ばれるEC”を実現する意思決定の最適化

AIは、コンテンツ生成・パーソナライズ・接客・検索体験を横断的に最適化し、顧客ごとに最適な情報と商品を提示します。

さらに、AIエージェントによる購買支援が一般化する中で、AIに正しく理解・推奨されるEC構造の設計基盤となります。

提供価値｜戦略から実装まで一体で支援

W２は、「メディア × コマース × AI」を統合的に設計可能なコマースプラットフォームを提供しています。加えて、ECのメディア化を実現する専用ソリューション「co-media」により、記事・UGC・スタッフコンテンツと購買機能をシームレスに統合し、“売るだけのEC”から“選ばれるEC”への転換を実現します。

「メディアコマース定義書」の概要

W２が公開した「メディアコマース定義書」は、EC・リテール企業の経営層・EC責任者・マーケティング担当者を対象とした業界向け白書です。

掲載内容：

- なぜ今、ECのメディア化が必要なのか- メディアコマースの定義と全体構造と戦略- メディアコマースのユースケース- 4社のメディアコマース成功事例

ダウンロードはこちら：https://www.w2solution.co.jp/useful_info_doc/mediacommerce/

担当者コメント

W２株式会社 執行役員 鴨下文哉

ECサイトは今、大きな岐路に立っています。モール一強の波に飲み込まれるのか、自社ECが独自の価値を持てるのか。その答えが、メディアコマースです。私たちが描く5年後、10年後の未来において、ECは単なる『売る場所』から、AIを通じた『究極のパーソナライズメディア』へと進化します。W２は長年、大手EC企業の基幹システムを支えてきたプラットフォームとして、"次の時代のEC"を定義する責任があると考えています。コンテンツ・AI・購買体験を統合する場所が、自社ECでなければならない。そのビジョンを、業界全体に問いかけます。今回公開する定義書は、概念を語るだけでなく、今日から実装に着手できるロードマップをセットにした点が特徴です。『選ばれるブランド』を目指すEC・リテール企業の皆様に、ぜひご活用いただけますと幸いです。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





