国内初※1！カントンコイン（CANTON）、ベラ（BERA）取扱い開始のお知らせ

SBI VCトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社の連結子会社で暗号資産交換業および電子決済手段等取引業を営む SBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBI VCトレード」）は、2026年3月25日（水）メンテナンス終了後から、国内で初めて※1「カントンコイン（CANTON）」および「ベラ（BERA）」を、販売所の現物取引にて取扱い開始することをお知らせいたします。これにより当社の取扱い暗号資産等は全40銘柄となります。

さらに、本日より「ダブル日本初！CANTON & BERA取扱い開始記念！総額1,000万円相当！5,000人以上に最大10万円相当の暗号資産CANTON ＆ BERAあげちゃうお祭りキャンペーン！」を開催いたします。これを機に、新しい銘柄の魅力をお楽しみください。

■カントンコイン（CANTON）

世界各国の大手金融機関が参加するCanton Network上で発行されている暗号資産です。母体となるCanton Networkは、金融機関や機関投資家向けに設計されたプライバシーと規制準拠を重視するブロックチェーンで、伝統金融を進化させる仕組みを持つとして、大きな注目を集めています。

■ベラ（BERA）

「預入れや取引といった利用者の貢献」をネットワークの安全性に直結させるという、新しい設計思想を持つブロックチェーン、Berachain上で発行されている暗号資産です。従来の暗号資産よりも実用的な利用シーンを重視した設計で、独自の活発な経済圏を構築していることから、国内外で高い期待を集めています。

■取扱い概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/59421/table/190_1_d99798bd61ee652dc9652a29d4904602.jpg?v=202603251051 ]

※1 2026年3月25日時点、当社調べ

【新規取扱いキャンペーン概要】

■キャンペーン名

「ダブル日本初！CANTON ＆ BERA取扱い開始記念！総額1,000万円相当！5,000人以上に最大10万円相当の暗号資産CANTON ＆ BERAあげちゃうお祭りキャンペーン！」

■対象となるお客さま

以下の条件１.または２.、および３.を満たすお客さま

１.対象期間中、当社口座でカントンコイン（CANTON）を10万円相当以上購入（販売所/現物取引）したお客さま

２.対象期間中、当社口座でベラ（BERA）を10万円相当以上購入（販売所/現物取引）したお客さま

３. 対象期間内に、当社口座マイページから本キャンペーンのエントリーが完了していること

※当社口座マイページ：https://account.sbivc.co.jp/signin

■キャンペーン対象期間

2026年3月25日（水）18:00～2026年4月30日（木）23:59

■特典内容

１.のお客さま

抽選のうえ、以下の条件でCANTONをプレゼントいたします。

・10名様に10万円相当のCANTONをプレゼント

・20名様に5万円相当のCANTONをプレゼント

・280名様に1万円相当のCANTONをプレゼント

・4,200名様に1,000円相当のCANTONをプレゼント

２.のお客さま

抽選のうえ、以下の条件でBERAもしくは、ベラチェーン財団公式のオリジナル「はっぴ（法被）をプレゼントいたします。

・1名様に10万円相当のBERAをプレゼント

・5名様に5万円相当のBERAをプレゼント

・15名様に1万円相当のBERAをプレゼント

・500名様に1,000円相当のBERAをプレゼント

・10名様にベラチェーン財団公式のオリジナル「はっぴ（法被）」をプレゼント

※両方の銘柄をそれぞれ10万円相当以上購入（販売所/現物）されたお客さまは、どちらも抽選対象となります。ただし、重複当選はありません。

※暗号資産の進呈数は、2026年5月1日23時59分時点の当社の販売価格に基づき算出いたします。

■特典ご提供時期

CANTONとBERAに関しては、2026年5月末までに、お客さまの当社口座内に進呈いたします。

ベラチェーン財団公式のオリジナル「はっぴ（法被）」に関しても、2026年5月末までに、発送いたします。

※CANTONとBERAの当選の通知は、お客さまの当社口座に暗号資産を進呈後、その旨のお知らせメールにてご連絡いたします。

※ベラチェーン財団公式のオリジナル「はっぴ（法被）」の当選の通知は、2026年5月下旬に、その旨のお知らせメールにてご連絡いたします。

■ご注意事項

・本キャンペーンは、キャンペーン開始前までの取引を対象外といたします。

・本キャンペーン特典の受取には、当社口座開設が完了していることが条件となります。

・当社の「サービス総合約款」に違反する事実が認められると当社が判断した場合には、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・当社では法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当すると当社が判断した場合には、本特典の対象外となります。

・その他、不正な方法による申込みであると認められる場合は、本キャンペーン特典の受取は出来ませんのでご注意ください。

・本キャンペーンの特典の内容および期間につきまして、当社の都合により予告なく変更または終了することがございます。

・特典付与時に口座を解約済み、または解約手続き中の方は、本キャンペーンの対象外となります。

当社ではSBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、お客さま視点に立ったサービスを実現してまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

＜暗号資産及び電子決済手段を利用する際の注意点＞

暗号資産及び電子決済手段は、日本円、ドルなどの「法定通貨」とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

暗号資産及び電子決済手段は、価格変動により損失が生じる可能性があります。

外国通貨で表示される電子決済手段については、為替レートの変動により、日本円における換算価値が購入時点に比べて減少する可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

SBI VCトレードが倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産及び電子決済手段を返還することができない可能性があります。

暗号資産及び電子決済手段は支払いを受ける者の同意がある場合に限り、代価の支払いのために使用することができます。

SBI VCトレードの取り扱う暗号資産及び電子決済手段のお取引にあたっては、その他にも注意を要する点があります。お取引を始めるに際してはサービスごとの「サービス総合約款」「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」「電子決済手段取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただきご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産及び電子決済手段を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

＜上記に加え、暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合の主な注意点＞

暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要は、「手数料」に定める通りです。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うためには、あらかじめ日本円又は暗号資産（当社にて取扱いのある暗号資産に限ります。）で証拠金を預託頂く必要があります。預託する額又はその計算方法は、「証拠金について」をご確認ください。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、少額の資金で証拠金を上回る取引を行うことができる一方、急激な暗号資産の価格変動等により短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うことや、取引額が証拠金の額を上回るため、証拠金等の額を上回る損失が発生する場合があります。当該取引の額の当該証拠金等の額に対する比率は、個人のお客様の場合で最大２倍、法人のお客様の場合は、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会が別に定める倍率（法人レバレッジ倍率）です。

暗号資産関連店頭デリバティブ取引は、元本を保証するものではなく、暗号資産の価格変動により損失が生じる場合があります。

当社の提示するお客様による買付価格とお客様による売付価格には差額（スプレッド）があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時に拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。

「暗号資産取引説明書（契約締結前交付書面）」等をよくお読みのうえ、リスク、仕組み、特徴について十分に理解いただき、ご納得されたうえでご自身の判断にて取引を行って頂きますようお願いいたします。

商号 ：SBI VCトレード株式会社

第一種金融商品取引業 ：関東財務局長（金商）第3247号

暗号資産交換業 ：関東財務局長 第00011号

電子決済手段等取引業 ：関東財務局長 第00001号

加入協会 ：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（会員番号1011）