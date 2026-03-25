都築電気、かんぽ生命「ラジオ体操アプリ」の機能向上を実施

都築電気株式会社

都築電気株式会社（代表取締役社長：吉田 克之、本社：東京都港区、以下当社）は、株式会社かんぽ生命保険（取締役兼代表執行役社長：谷垣 邦夫、本社：東京都千代田区、以下かんぽ生命）の「ラジオ体操アプリ」の機能向上を実施しました。なお当社は、本アプリの企画段階からの共創パートナーとして、かんぽ生命を支援しています。

■背景

ラジオ体操は、かんぽ生命の起源である逓信省簡易保険局により1928年に制定されています。かんぽ生命では、制定時の「国民が健康になり、寿命が延び、幸福な生活を営むことができるように」という想いを引継ぎ、現代社会に対応したラジオ体操のアップデートとさらなる普及促進を通して、皆様の健康に寄与したいという意向がありました。

当社は2016年より健康経営に取り組んでおり、デジタル技術を活用したフレイル予防の取り組み(*1)にも注力していたことから、本企画のパートナーに選定されています。当社はDX導入支援サービス(*2)のひとつである「D-VUE(R)デザインワークショップ」を通して、サービスデザインの上流から検討を開始しました。

サービスコンセプト策定／プロトタイプを使った初期コンセプト検証／簡易アプリを使った価値検証／開発およびユーザーテストの繰り返しを経て、「ラジオ体操の日」である2025年11月1日に「ラジオ体操アプリ」としてリリースしています。

サービスリリース後もアプリケーションの保守を行い安定稼働に努めながら、利用動向やかんぽ生命の意向を踏まえたサービス改善を継続しており、この度の発表に至っています。

*1：2021年2月10日プレスリリース フレイル予防アプリ「スクワット・チャレンジ全国版」 を無償公開

https://www.tsuzuki.co.jp/news/2021/20210210_001242.html

*2：D-VUE(R) DX導入支援サービス

https://tsuzuki.jp/jigyo/ai/d-vue/consulting-support.html

■「ラジオ体操アプリ」について

URL：https://www.jp-life.japanpost.jp/radio/app/index.html

＜主な機能＞

（１）AI採点機能

カメラで自身の姿を撮影しAI 採点を実施、フィードバックおよび講師の動きとの比較で正しい

フォームを定着

（２）動画視聴機能

動画を見ながら、時間・場所を問わずにラジオ体操を実施可能

（３）フレンド登録機能

利用者の体操実績をほかの利用者と共有、フレンド内の点数ランキングによりモチベーション向上

（４）スタンプ機能

ラジオ体操を実施した証として、アプリ上でスタンプを獲得。オリジナルスタンプの作成も作成可能

（５）マイページ機能

ラジオ体操の過去の点数や点数の推移が記録され、過去の記録を確認

■機能向上内容

利用者側、提供者側双方の視点から機能向上を行いました。当社は今後もかんぽ生命と連携し、アプリのUX向上を継続して支援します。

（１）利用モチベーション維持・向上のための機能追加

・スマホカメラを用いたラジオ体操の「AI採点」の使用有無を、利用者が選択できる形に変更

・体操実施後にアプリ上で押される「スタンプ」の仕様変更

（２）かんぽ生命の普及促進活動のための機能追加

・イベント等での普及活動に使いやすい「トライアル採点機能（短時間での採点）」の追加

・「ラジオ体操のうた」等のメディアコンテンツ追加

■本発表にあたり、以下のコメントをいただいています

株式会社かんぽ生命保険 本社コーポレートコミュニケーション部

ラジオ体操推進担当 指導役 篠田 信幸 様

ラジオ体操の原点である「いつでも」「どこでも」「だれでも」の精神のもと、2028年には制定100年の節目を迎えるラジオ体操を通じて、より多くの皆さまの健康を守り、高めていくことを目的に、「ラジオ体操アプリ」を開発しました。児童からご年配の方まで幅広く楽しんで頂けます。

開発パートナーとして都築電気のみなさまには実証実験から参加して頂きました。利用者のみなさまからはお褒めの声も届いているので、これからもよろしくお願いします。

■都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICTを通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100周年となる2032年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

URL: https://www.tsuzuki.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

報道関係

都築電気株式会社 経営企画室 春名・西田・熊谷

TEL：050-3684-7780 E-mail：pr@tsuzuki.co.jp

共創に関するお問い合わせ

都築電気株式会社 DX推進室

E-mail：dx_suishin@tsuzuki.co.jp

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