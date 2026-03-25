スーパーマーケット「フクハラ」へのローソン銀行ATM設置について

株式会社ローソン銀行

当行は、株式会社アークス（以下、「アークス」）のグループ会社である株式会社福原（北海道帯広市、代表取締役社長 福原 郁治、以下「福原」）が運営するスーパーマーケット「フクハラ愛国店」に、2026年3月24日（火）にローソン銀行ATM新型機を1台設置し、同社のスーパーマーケットへのATM設置台数が4台となりましたので、お知らせいたします。当行が北海道を拠点とするスーパーマーケットにATMを設置するのは「フクハラ」がはじめてです。

ローソン銀行ATM新型機は、各銀行や信用金庫などを含む400を超える金融機関のカード、アプリでの現金の入出金取引などに加え、海外で発行されたカードでのお引出しが可能です。また、QRコード※1決済アプリや交通系電子マネー※2などへの現金でのチャージがご利用いただけます。

福原は、北海道の十勝地方や釧路地方を中心に、41店舗（2026年2月末時点）のスーパーマーケットを展開しています。現金の入出金機能のほか、店舗で利用できる各種キャッシュレス決済手段にも対応している当行ATMが、お客さまの利便性向上につながるものとしてご評価いただき、設置することとなったものです。当行ATMのアークスグループへの設置は株式会社ユニバースに続き、2社目です。

当行では、全国のローソン店舗に加え、商業施設やスーパーマーケットなどローソン店舗以外へのATM設置を加速しており、全国で14,000台を超えるATMを設置しています。ATMの機能やサービスの拡充とともに、お客さまのニーズを踏まえた設置を進め、お客さまの利便性向上に引き続き取り組んでまいります。

ローソン銀行ATM新型機

当行では、全国のローソン店舗に加え、商業施設やスーパーマーケットなどローソン店舗以外へのATM設置を加速しており、全国で14,000台を超えるATMを設置しています。ATMの機能やサービスの拡充とともに、お客さまのニーズを踏まえた設置を進め、お客さまの利便性向上に引き続き取り組んでまいります。

※1「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※2 対象となるのは、「Kitaca」「Suica」「PASMO」「TOICA」「manaca／マナカ」「ICOCA」「SUGOCA」「nimoca」「はやかけん」の9種類です（PiTaPaは除く）。「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

以 上

＜別紙＞

1．設置内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38381/table/194_1_8e53a96c65a3e560e75e7e52efc4af1c.jpg?v=202603251051 ]

2．ローソン銀行ATM新型機でご利用いただけるサービス

(ア) 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JA バンク、JF マリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社など国内で発行されたほぼすべてのカードでのお取引き

(イ) 海外で発行されたVISA（PLUSを含む）、Mastercard（MaestroとCirrusを含む）、UnionPay（銀聯）、JCBのカードでのお取引き

(ウ) 電子マネー、決済アプリへの現金のチャージなどのサービス

(エ) 海外送金専用カードのお取扱い

(オ) スマホATM※4サービス（一部金融機関について、カードに代わってスマートフォンのアプリでのATMでの入出金ができるサービス）

※3 「スマホATM」は株式会社セブン銀行の登録商標です。

※ご利用可能なカードの種類その他サービスの詳細については、ローソン銀行ホームページ（https://www.lawsonbank.jp/）またはローソン銀行ATMにてご確認ください。