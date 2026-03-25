「浦和パルコ」「カトレヤプラザ伊勢佐木」へのローソン銀行ATM設置について

株式会社ローソン銀行

当行は、株式会社パルコ（以下、パルコ）が運営する商業施設「浦和パルコ」（埼玉県さいたま市）、および「カトレヤプラザ伊勢佐木」（神奈川県横浜市）にローソン銀行ATM新型機を2026年3月24日（火）にそれぞれ1台設置いたしました。

ローソン銀行ATM新型機は、各銀行や信用金庫などを含む、400を超える金融機関のカードでの現金の入出金取引などに加え、海外で発行されたカードでのお引出しが可能です。また、QRコード※1決済アプリや交通系電子マネー※2などの電子マネーへの現金でのチャージがご利用いただけます。

パルコでは、お客さまの求める金融ニーズにお応えするため、店舗で利用できるキャッシュレス決済手段の多様化に対応していることから、当行ATMの利便性をご評価いただき、設置することとなったものです。

当行では、全国のローソン店舗に加え、商業施設やスーパーマーケットなどローソン店舗以外へのATM設置を加速しており、全国で14,000台を超えるATMを設置しています。ATMの機能やサービスの拡充とともに、お客さまのニーズを踏まえた設置を進め、お客さまの利便性向上に引き続き取り組んでまいります。

ローソン銀行ATM新型機

※1「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※2 対象となるのは、「Kitaca」「Suica」「PASMO」「TOICA」「manaca／マナカ」「ICOCA」「SUGOCA」「nimoca」「はやかけん」の9種類です（PiTaPaは除く）。「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

以 上

＜別紙＞

1．設置内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38381/table/196_1_82af854952addf9a8d1dc9e0e7c9fd8c.jpg?v=202603251051 ]

※浦和パルコ5階の営業時間は同フロアのレストランの営業時間を含みます。詳細はパルコのHP（https://urawa.parco.jp/）をご確認ください。

2．ローソン銀行ATM新型機でご利用いただけるサービス

(ア) 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JA バンク、JF マリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社など国内で発行されたほぼすべてのカードでのお取引き

(イ) 海外で発行されたVISA（PLUSを含む）、Mastercard（MaestroとCirrusを含む）、UnionPay（銀聯）、JCBのカードでのお取引き

(ウ) 電子マネー、決済アプリへの現金のチャージなどのサービス

(エ) 海外送金専用カードのお取扱い

(オ) スマホATM※4サービス（一部金融機関について、カードに代わってスマートフォンのアプリでのATMでの入出金ができるサービス）

※3 「スマホATM」は株式会社セブン銀行の登録商標です。

※ご利用可能なカードの種類その他サービスの詳細については、ローソン銀行ホームページ（https://www.lawsonbank.jp/）またはローソン銀行ATMにてご確認ください。