協働と集中を支える空間として新オフィスの運用を開始

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸し会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、「つながる、ひらく、進化するオフィス。」をテーマに進めてきたオフィス改装が完了し、新オフィスとして3月2日より運用を開始しました。

新オフィスでは、これまで取り組んできたハイブリッドワークを前提とした働く環境を、より高い水準へアップデートし、協働と集中を両立しやすい空間設計へ刷新し、情報共有と意思決定の質・スピードを高めることで、社員のイノベーション創出を後押ししてまいります。

改装後の3F新オフィスエントランス（Panoviewnにて撮影）用途に応じて切り替えやすい、対話と集中を両立する空間設計

今回開所した3F新オフィスは、アスノシステムがこれまで進めてきた働き方改革の一環として整備したものです。出社とリモートワークを組み合わせるハイブリッドワークが定着するなかで、出社時だからこそ生まれる対話や相談、連携の価値を高める場として、より柔軟で機能的なオフィス環境の構築を進めてきました。

開所後、3F新オフィスは社員の日常業務の場として利用が始まっており、執務に加え、打ち合わせや相談、オンライン会議などさまざまな場面で活用されています。

改装後の3F新オフィス（Panoviewnにて撮影）

代表取締役社長 齋藤 武育 コメント

私たちアスノシステムは、「TO CREATE TOMORROW. ―明日を創造する企業―」を理念に掲げ、技術を通じてお客様、そして社会に新しい価値を届けてきました。社員が快適に働きながら、創造性を最大限に発揮できる環境づくりを目指しており、今回のリニューアルも、その理念を体現する取り組みです。これからもアスノシステムは、働き方や事業のあり方をアップデートし続け、未来を創造する企業であり続けます。

アスノシステムは、新オフィスを「働く場所」ではなく、価値観を共有し、対話を通じて学び合い、挑戦が生まれる“文化の拠点”として育てていきます。

社員一人ひとりが創造性を発揮できる環境を磨き上げながら、これからも『TO CREATE TOMORROW―明日を創造する企業―』の理念のもと、お客様・社会の未来につながる価値を創出してまいります。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて36年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環するウェルビーイング福利厚生サービス『Thanks Peer』があります。

【Panoviewnとは】

360°パノラマで“現地にいるような体験”をオンライン上で実現する空間DXサービスです。

画面上で自由に移動しながら情報を確認でき、閲覧から問い合わせ・予約までを一気通貫でつなぐことで、集客強化と業務効率化を同時に実現します。

ホテル・ホール・カンファレンス会場・ショールーム・ラウンジ・カーディーラー・美術館・倉庫など、さまざまな空間でご活用いただけます。

・サイトURL: https://panoviewn.jp/

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/