Carely導入企業180社超が「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社iCARE

株式会社iCARE（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：山田洋太、以下当社）が開発・提供する健康管理ソリューションサービス「Carely（ケアリィ）」の導入企業のうち、180社以上が「健康経営優良法人2026」に認定されたことをお知らせいたします。

さらに、東京証券取引所の上場会社の中から特に優れた健康経営を実践している企業として紹介される「健康経営銘柄」に5社が選定されています。

健康経営優良法人認定制度は、健康経営に取り組む企業を見える化し、社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標に、2016年度より経済産業省が創設した制度です。2026年度は大規模法人部門として3,765法人、中小規模法人部門として2万3,085法人が認定されました。

健康経営の推進には、企業ごとに様々な課題があります。当社はこうした複雑な企業の健康状態を、専門知識を有するスタッフが丁寧に分析し、「Carely」のクラウドシステムをはじめとしたテクノロジーと、社内・社外の専門人材の力を結集することで、それぞれの企業に最適な健康施策（現状把握・課題整理・取組実行・効果検証）の伴走支援をしてまいりました。

今後も健康づくりのプロフェッショナルカンパニーとして、企業の健康経営の実現と促進を目指してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

認定企業（一部）

法人向け健康管理ソリューションサービス「Carely」

▲Carely導入企業のうち、健康経営優良法人2026に認定された企業（全180社超の一部、順不同）

Carelyは企業が主体の「働くひとの健康」づくりを専門家とテクノロジーの力でサポートしています。ツールによる人事労務の健康管理業務等、実作業への効率化支援だけでなく、課題抽出・分析・施策立案・運用など、一気通貫型で伴走し、経営戦略を後押しします。

詳細を見る :https://www.carely.jp/

株式会社iCAREについて

「働くひとの健康を世界中に創る」というパーパスを掲げ、現役の産業医である代表：山田が2011年に創業。健康づくりのプロフェッショナルカンパニーとして、法人向けに産業保健・健康経営のソリューションサービス「Carely（ケアリィ）」を提供しています。健康経営優良法人2026～ホワイト500～に認定。



・代表取締役：山田洋太

・事業内容：産業保健・健康経営ソリューションサービスの開発・提供

・設立：2011年6月

・本社所在地：東京都品川区西五反田2-29-5

・企業URL：https://www.icare-carely.co.jp/