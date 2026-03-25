アビタスのUSCPA（米国公認会計士）資格講座からの累計合格者、8,000名突破！

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループの株式会社アビタス（本社東京都渋谷区、代表宇坂純、以下アビタス）は、アビタスが提供するUSCPA資格講座の受講者からのU.S.CPA（米国公認会計士、以下USCPA）累計合格者が2026年3月で8,000名を突破したことをお知らせいたします。前回の7,000名突破からわずか1年強での到達となり、合格者輩出のスピードが加速しています。

■時流：企業に依存しない「個人のタグ」としてのUSCPA

2026年現在、日本国内では「ジョブ型雇用」が完全に定着し、年齢や社歴ではなく「何ができるか（専門性）」で待遇が決まる時代へと移行しました。また、断続的な円安やグローバル経済の再編を受け、日本国内に留まらず、世界共通のモノサシで評価される「国際会計基準の理解」と「英語での実務能力」を兼ね備えた人材の市場価値は極めて高まっています。

このような背景から、社会人の「キャリア再構築（リスキリング）」に加え、将来の海外就業を見据えた若手層の受講が加速しており、累計合格者数は前回発表から短期間で大台の8,000名に到達いたしました。

■合格者急増の背景と2026年の傾向

1. グローバル・タレントの希少性

日本企業の海外展開がより深化する中、単なる語学力ではなく「会計×英語」という実務に直結する専門スキルを持つ人材が圧倒的に不足しており、転職市場での決定年収が大幅に上昇しています。

2. 「大学2年生」からの早期学習の一般化

就職活動の早期化に伴い、大学1・2年次から学習を開始し、卒業までに全科目合格を目指す学生が急増。アビタスの合格者のうち学生が占める割合も年々増加傾向にあります。

3. 柔軟な学習環境の確立

時間や場所に縛られないハイブリッド学習スタイル（オンライン×対面）の洗練により、多忙なビジネスパーソンでも、隙間時間を活用して世界水準の資格を取得できる環境が整いました。

アビタスは1995年の設立以来、一貫して「日本人の国際競争力を高める」ことをミッションに掲げてきました。累計合格者8,000名という実績に加え、日本在住全合格者のアビタス学習者占有率が90%（※）を超えており、日本在住のUSCPA合格者のほとんどアビタスのUSCPA資格講座で学習されていることが判明しております。これは、日本最大のUSCPAコミュニティとしての証でもあります。

今後は合格者ネットワークの活性化にもさらに注力し、資格取得後のキャリアアップ、CXOに向けたさらなる資格との掛け算など、一生涯のキャリアパートナーとして受講生に寄り添ってまいります。

（※）日本在住合格者数（NASBA調べ）およびアビタス合格者アンケート数値を元に算出

■USCPAとは

U.S.CPAは、米国各州が認定をするアメリカの公認会計士資格です。会計士として身に着けるべき幅広いビジネス知識だけでなく、それらを英語で習得することができる資格です。会計・ビジネスの体系的知識を修得したことを証明できる資格として、米国以外でも評価される国際資格です。

日本における活躍フィールドは、監査法人での会計監査業務のみならず、コンサルティングなどの専門職としての活躍も可能です。さらに、商社や金融など一般事業会社で活躍される方も多い資格です。特に、グローバルビジネスにおいては、会計×英語の掛け合わせたスキルセットは希少性が高く、社内キャリアアップはもちろん、転職市場においても高く評価をされます。USCPAを取得し、昇進や転職で大きく年収を上げ、ビジネスの最前線で活躍されている方が多くいます。学生からチャレンジをされる方も急増しており、就職活動に有利な資格として認知されはじめ、人気を集めています。

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900