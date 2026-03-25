味の素(株)、冷凍弁当「あえて、(R)」のオフィス展開で置き型社食(R)サービスの株式会社OKANと協業

味の素株式会社

味の素株式会社(社長：中村 茂雄 本社：東京都中央区)は、味の素冷凍食品株式会社(社長：寺本 博之 本社：東京都中央区)と共に、法人向け置き型社食(R)サービス「オフィスおかん」等を運営する株式会社OKAN（代表取締役 沢木 恵太 本社：東京都豊島区、以下OKAN社）と協業し、当社が開発・販売している、まぜご飯とおかずの一食完結型の冷凍弁当「あえて、(R)」を「あえて、(R)オフィス。」として、職場向けに提供を開始します。本協業により、オフィスにおける手軽で栄養バランスのとれた食事選択肢の拡充を図り、働く方々の食生活の利便性・満足度向上に貢献していきます。

栄養バランスのとれた食事の摂取に関しては、厚生労働省により毎年実施されている調査の結果として、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を毎日1日2回以上摂っている生活者の割合は、男性52.3％、女性53.2％であり、「健康日本21（第三次）」の目標として定められている50％に達しているものの、年齢階級別にみると、男女ともに20歳代で最も低いことが判明しています。また健康的な食習慣の妨げとなる要因として「仕事（家事・育児等）が忙しくて時間がないこと」や「面倒くさいこと」が挙げられており、 これらの要因はオフィスワーカーにとっても共通の課題であると考えられます。さらに栄養バランスと同様、食塩の摂取過多や野菜の摂取不足も課題として挙げられています※１。一方、当社を含む企業の多くは「健康経営(R)」※２を推進する一環として、健康経営優良法人認定※３の取得やメンタルヘルス対策に取り組んでいます。しかし、具体的な日常の行動変容に結びつく施策が少なく、従業員の「食」の改善に向上の余地を残しているのが現状です。

※１）出典：令和6年、令和５年国民健康・栄養調査より抽出。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66279.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html

※２）「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※３）特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度。

このような背景の下、おいしくて、最も「手間抜き」なスタイルで栄養バランスのとれた食生活の実現をコンセプトとしている当社の冷凍弁当「あえて、(R)」を、置き型社食(R)サービスの知見を持つOKAN社と連携して展開することにより、企業の従業員への「食」の改善をサポートし、従業員が職場でも栄養バランスがとれた食事をとれる環境づくりを目指します。2012年に「働く人のライススタイルを豊かにする」ことをミッションに創業したOKAN社は望まない離職を生まない組織づくりのため、「働く人を支援するサービス」の創出を進めています。本協業および「あえて、(R)︎オフィス。」の提供により、職種や勤務形態によって異なる、働く現場の複雑なニーズへの対応力をこれまで以上に高め、人材定着における支援領域のさらなる拡大を目指します。

当社が開発した「あえて、(R)」は、まぜごはんとおかずを一体型にしたBENTOスタイルにすることで、これだけで食事が完結して、おいしさも栄養バランスも満たした製品を目指しています。今回の新サービスでは、主菜、副菜をバランスよく組み合わせたこだわりメニュー24種類を提供予定で、いずれのメニューも栄養素等表示基準値をベースに、食物繊維・食塩相当量・野菜配合量が1日の摂取目安の1/3となることを目標に開発をしています。同製品は2024年１月に発売以来、200万食を売り上げており、今回のOKAN社との協業を通じてオフィス環境への本格参入を開始します。

当社は「あえて、(R)オフィス。」を通じたオフィスワーカーや職場環境の健康的な食生活のサポートにより「食と健康のソリューションサービス」の実現を図り、アミノサイエンス(R)により人・社会・地球のWell-beingに貢献することを目指します。

1．冷凍弁当「あえて、(R)︎」概要：

(1)名称：「あえて、(R)」

(2)特長：まぜご飯の上におかずを詰めた一食完結型の宅配冷凍弁当。冷凍庫に保管しておき、電子レンジで約6分加熱するだけで、おいしくて栄養バランスのよい食事を手軽に楽しむことができます。ラインナップは全57種類で、今後順次新品種を追加する予定です。A4用紙の半分程度の大きさで、保管しやすいコンパクトサイズです。

(3)容量：350g前後(メニューにより異なります)

(4)価格：オープン価格

(5)賞味期間：12カ月(冷凍保管・未開封)

2．一食完結型の置き型社食(R)︎「あえて、(R)︎オフィス。」概要：

(1)名称：「あえて、(R)オフィス。」

(2)特長：まぜご飯とおかずが一つになった冷凍弁当をオフィスの専用冷凍庫に常備する、一食完結型の置き型社食(R)︎サービスです。忙しいビジネスパーソンが「仕方なくオフィスで食事を済ませる」のではなく「忙しいときこそあえて、オフィスで食べたくなる」ような、栄養バランスと満足感を追求した食事を時間や場所を制限されることなく提供します。専用冷凍庫の貸与のほか、専任スタッフによる活用支援等がサービスに含まれており、導入後の定着や運営をサポートします。

(3)提供商品：冷凍弁当「あえて、(R)︎」計24種類

(4)価格：月額 9万円台～（商品代金を含む・初期費用別）

(5)開始日：2026年5月1日(金)

(6)対象地域：全国（離島エリア除く）

3.OKAN社概要：

(1)会 社 名：株式会社OKAN

(2)所 在 地：東京都豊島区

(3)設立時期：2012年12月

(4)代 表 者：代表取締役 沢木 恵太

(5)事業内容：リテンションマネジメント事業

・意識調査・組織課題解決サービス「ハタラクカルテ(R)︎」

・置き型社食(R)︎サービス「オフィスおかん」

(6)従業員数：133名（2025年11月末時点）

(7)WEBサイト：https://okan.co.jp/

味の素株式会社・味の素グループの詳細は味の素株式会社 ～Eat Well, Live Well.～(https://www.ajinomoto.co.jp/)