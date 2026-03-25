grabss、福岡市天神に西日本支社を開設

株式会社grabss

株式会社grabss（グラブス／本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：下平誠一郎、以下「grabss」）は、クライアントワークと自社プロダクト開発の両輪による新たな価値創出を推進する事業創造型エンジニアリング機能と、西日本エリアにおけるエンターテインメントおよびスポーツ領域の営業・運営拠点として、2026年4月1日付で福岡市天神に西日本支社を開設することをお知らせいたします。

grabssは、これまでチケットプラットフォーム事業をはじめ、リアルタイムコミュニケーション技術を活用したプロダクト開発、さらにクライアントの事業成長に寄与する受託開発など、多様な事業領域に取り組んでまいりました。

このたびの西日本支社開設は、エンジニアリング体制の強化に加え、西日本エリアにおける営業・運営体制の拡充を目的とするものです。

西日本支社では、WebRTC等のリアルタイム技術を活用したコミュニケーション基盤、ならびにクライアント企業の事業成長に直結するシステム開発を支えるエンジニアリング機能の強化を図るとともに、西日本エリアにおけるエンターテインメントおよびスポーツ領域の営業・運営体制の強化を図ってまいります。

grabssは今後も、"最高の体験を届けて、最高の体験をしよう"というビジョンのもと、事業成長と組織強化を両立しながら、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

西日本支社 概要

所在地

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-8-35

天神住友生命FJビジネスセンター 10階

アクセス

福岡市地下鉄空港線「天神」駅直結

業務開始日

2026年4月1日（水曜日）

採用について

西日本支社の開設に伴い、grabssでは、CTOとともに組織設計・技術選定・アーキテクチャ設計・チーム文化づくりを担うコアメンバーを募集いたします。

また、エンターテインメントDX・スポーツDXの推進を支える各種ポジションについても、積極的に採用を進めてまいります。

詳細は、grabss採用サイト「grabss Careers」をご覧ください。



https://career.grabss.co.jp

【採用に関するお問い合わせ先】

株式会社grabss 人事部

お問い合わせフォーム（カジュアル面談）

https://www.career.grabss.co.jp/entry/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社grabss 総務部

お問い合わせフォーム

https://www.grabss.co.jp/contact